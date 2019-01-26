TÜPRAŞ işçisi, %50 zam istiyor

4 bin 200’e yakın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 30 Ocak’ta başlayacak. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu kurumda son sözleşme 31 Aralık 2018’de sona ermişti. İşçiler son sözleşmede yüzde 18 zam almaya hak kazanmıştı.

%50 ZAM TALEBİ

Petrol-İş Sendikası bir süredir işçilerle görüşüyordu. Sözleşme taslağı hazırlandı. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayacak olan sözleşmede işçilerin yevmiyelerine ve yüzde 50 zam talep dildi. İşçilerin ortalama 5 bin lira maaş aldığı kurumda söz konusu talep yaklaşık 2 bin 500 liraya tekabül ediyor.