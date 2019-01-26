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TÜPRAŞ işçisi, kayıpı %50 ile açacak

TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 30 Ocak’ta başlıyor. Ortalama işçilerin 5 bin lira maaş aldığı TÜPRAŞ'ta, Petrol-İş Sendikası yüzde 50 zam talebi ile görüşmelere başlayacak.

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4 bin 200’e yakın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 30 Ocak’ta başlayacak. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu kurumda son sözleşme 31 Aralık 2018’de sona ermişti. İşçiler son sözleşmede yüzde 18 zam almaya hak kazanmıştı.

%50 ZAM TALEBİ

Petrol-İş Sendikası bir süredir işçilerle görüşüyordu. Sözleşme taslağı hazırlandı. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayacak olan sözleşmede işçilerin yevmiyelerine ve yüzde 50 zam talep edildi. İşçilerin ortalama 5 bin lira maaş aldığı kurumda söz konusu talep yaklaşık 2 bin 500 liraya tekabül ediyor.

Bugün 10:28 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(4)
04

Sadullah Swaske - ben avusturya da rafineriden emekli oldum. emekli maaşım 3000 euro. bunlar bedaya çalışıyor . 5000 nedir yaa

Yanıtla . 1Beğen 26 Ocak 17:51
03

Recep - dünyanın parasını kazanıyor şirket bu paralar az bile o çalışanlara.

Yanıtla . 4Beğen 26 Ocak 13:24
02

Birkan - çok iyi, hep patronlarmı kazanacak birazda işçi çocukları sevinsin.

Yanıtla . 4Beğen 26 Ocak 13:05
01

Mülayim Çoksert - Asgari ücret 2.020 .........................

Yanıtla . 1Beğen 26 Ocak 11:23
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