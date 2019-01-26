TÜPRAŞ işçisi, kayıpı %50 ile açacak

4 bin 200’e yakın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük kurumlarından biri olan TÜPRAŞ'ta toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 30 Ocak’ta başlayacak. Petrol İş Sendikası’nın örgütlü olduğu kurumda son sözleşme 31 Aralık 2018’de sona ermişti. İşçiler son sözleşmede yüzde 18 zam almaya hak kazanmıştı.
%50 ZAM TALEBİ
Petrol-İş Sendikası bir süredir işçilerle görüşüyordu. Sözleşme taslağı hazırlandı. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2021 dönemini kapsayacak olan sözleşmede işçilerin yevmiyelerine ve yüzde 50 zam talep edildi. İşçilerin ortalama 5 bin lira maaş aldığı kurumda söz konusu talep yaklaşık 2 bin 500 liraya tekabül ediyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(4 )
Sadullah Swaske - ben avusturya da rafineriden emekli oldum. emekli maaşım 3000 euro. bunlar bedaya çalışıyor . 5000 nedir yaa
Recep - dünyanın parasını kazanıyor şirket bu paralar az bile o çalışanlara.
Birkan - çok iyi, hep patronlarmı kazanacak birazda işçi çocukları sevinsin.
Mülayim Çoksert - Asgari ücret 2.020 .........................
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.