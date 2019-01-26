AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti! "Vereceğiniz oylar kıyamet günü beraat belgeniz olacak"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın Sivas'ta partisinin adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti.
"KIYAMET GÜNÜ BERAAT BELGENİZ OLACAK"
Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Yılmaz, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum" dedi. Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
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Yorumlar
(3 )
Ömer Adaleti - ben AK partiye oy vericegim .namaz kılmama oruç tutmama hacca gitmeme gerek kalmadı .haram helal ver allahın senin kulun yer allahımmı diyecegim güzel işmiş.daha önce neden söylemedinizki.
levent - akp cennet den tapu ne zaman verilecek onu bekliyoruz
Erol Demirbek - ALLAH , TÜRK milletini tüm insanlığı dini kullanarak aldatıp 8 liraya ıspanak, 12 liraya patlıcan yemek zorunda bırakanlardan korusun.
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