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AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti! "Vereceğiniz oylar kıyamet günü beraat belgeniz olacak"

AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın partisinin adayı için oy isterken "Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, kıyamet günü beraat belgeniz olacak" ifadeleri tepki çekti.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın Sivas'ta partisinin adayına oy isterken kullandığı sözler sosyal medyada tepki çekti.

"KIYAMET GÜNÜ BERAAT BELGENİZ OLACAK"

Milli Savunma ve Milli Eğitim bakanlıkları da yapan Yılmaz, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek, yarın ruz-i mahşerde (kıyamet günü) beraat belgelerinizden (kurtuluş) biri olacak diye düşünüyorum" dedi. Yılmaz'ın sözleri sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

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Yorumlar

(3)
03

Ömer Adaleti - ben AK partiye oy vericegim .namaz kılmama oruç tutmama hacca gitmeme gerek kalmadı .haram helal ver allahın senin kulun yer allahımmı diyecegim güzel işmiş.daha önce neden söylemedinizki.

Yanıtla . 0Beğen 26 Ocak 13:03
02

levent - akp cennet den tapu ne zaman verilecek onu bekliyoruz

Yanıtla . 3Beğen 26 Ocak 12:14
01

Erol Demirbek - ALLAH , TÜRK milletini tüm insanlığı dini kullanarak aldatıp 8 liraya ıspanak, 12 liraya patlıcan yemek zorunda bırakanlardan korusun.

Yanıtla . 5Beğen 26 Ocak 11:17
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