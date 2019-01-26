SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesilecek. SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bu kesintilerden aşağıdaki mahalleler etkilenecek.

İzmit-29 Ocak Salı 13.00-15.30 saatleri arasında Karabaş, Kemalpaşa, Kozluk, Tepecik ve Ömerağa Mahallesi 09.00-12.00 saatleri arasında Serdar Mahallesi Kartepe- 30 Ocak Çarşamba 09.00-12.30 saatleri arasında Derbent, Maşukiye ve Şirinsulhiye Mahallesi 13.00-15.30 saatleri arasında Topçular Mahallesi İzmit- 30 Ocak Çarşamba 09.00-12.00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesi 09.30-13.00 saatleri arasında Tepeköy ve Yeşilova Mahallesi İzmit- 31 Ocak Perşembe 13.00-15.30 saatleri arasında Karabaş Mahallesi 09.00-12.00 saatleri arasında Karabaş Mahallesi