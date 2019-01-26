SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesilecek. SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bu kesintilerden aşağıdaki mahalleler etkilenecek.
İzmit-29 Ocak Salı
13.00-15.30 saatleri arasında Karabaş, Kemalpaşa, Kozluk, Tepecik ve Ömerağa Mahallesi
09.00-12.00 saatleri arasında Serdar Mahallesi
Kartepe- 30 Ocak Çarşamba
09.00-12.30 saatleri arasında Derbent, Maşukiye ve Şirinsulhiye Mahallesi
13.00-15.30 saatleri arasında Topçular Mahallesi
İzmit- 30 Ocak Çarşamba
09.00-12.00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesi
09.30-13.00 saatleri arasında Tepeköy ve Yeşilova Mahallesi
İzmit- 31 Ocak Perşembe
13.00-15.30 saatleri arasında Karabaş Mahallesi
09.00-12.00 saatleri arasında Karabaş Mahallesi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz