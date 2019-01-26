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İzmit ve Kartepe'de bu mahalleler elektriksiz kalacak

SEDAŞ, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında İzmit ve Kartepe'de planlı şekilde elektrik kesintilerinin uygulanacağını duyurdu.

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SEDAŞ tarafından yapılmakta olan yatırım, tesis, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesilecek. SEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bu kesintilerden aşağıdaki mahalleler etkilenecek.

İzmit-29 Ocak Salı

13.00-15.30 saatleri arasında Karabaş, Kemalpaşa, Kozluk, Tepecik ve Ömerağa Mahallesi

09.00-12.00 saatleri arasında Serdar Mahallesi

Kartepe- 30 Ocak Çarşamba

09.00-12.30 saatleri arasında Derbent, Maşukiye ve Şirinsulhiye Mahallesi

13.00-15.30 saatleri arasında Topçular Mahallesi

İzmit- 30 Ocak Çarşamba

09.00-12.00 saatleri arasında Yenişehir Mahallesi

09.30-13.00 saatleri arasında Tepeköy ve Yeşilova Mahallesi

İzmit- 31 Ocak Perşembe

13.00-15.30 saatleri arasında Karabaş Mahallesi

 09.00-12.00 saatleri arasında Karabaş Mahallesi

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