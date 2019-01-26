Ünlü: AKP’den daha çok çalışacağız

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve yönetimi MHP’den Belediye Başkan Aday Adayı olan isimlerle Tramvay Cafe’de kahvaltıda bir araya geldi. MHP, ilimizde Cumhur İttifakı kapsamında 31 Mart Yerel Seçimlerinde AKPi’nin adaylarını destekleyeceğini belirterek aday çıkarmayacağını duyurmuştu. Aday olarak ortaya çıkan isimlerin adaylıkları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Ocak’taki AKP Kocaeli Aday Tanıtım Toplantısı’nda AKP’nin tüm ilçelerde aday çıkaracağını açıklamasının ardından düştü. MHP İl Başkanlığı da partiden aday adayı olan isimlere teşekkür etmek adına kahvaltı organizasyonu yaptı.

3 İSİM GÖREVLENDİRİLDİ

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü programda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği konuşmayı katılımcılara okudu. Ünlü Genel Merkez tarafından MYK Üyeleri olan Hilal Elmas ve Erkan Azeri ile milletvekili Saffet Sancaklı’nın seçim çalışmalarını takip etmek için görevlendirildiklerini belirtti.

“BELEDİYE Mİ, BEKA MI?”

Geçenlerde Ankara’da yapılan MHP Aday Tanıtım Programı’nın kalabalığını vurgulayan Ünlü, “Aday Tanıtım Programı MHP’nin gücünü tüm dünyaya ve Türkiye’ye gösterdi. Bizim güçlü bir camia olduğumuzu tüm dünya bilmekte. 31 Mart seçimleri bizim için sınavdır. Cumhur İttifakı’nı yüzde 60’a çıkarmak için bir AK Partiliden daha fazla çalışmak zorundayız. Diğer siyasi partilerin yaptığı yorumları bizlerin yapma hakkı yoktur. ‘Beka mı, Belediye mi?’ Bizim için cevap her zaman bekadır. Onun için biz ülkücü olmuşuz. Kocaeli teşkilatı liderini anlayan bir teşkilat. Hepiniz bir adaymış gibi çalışmak zorundasınız. Kocaeli’de MHP oy kaybedecek diyenlere ders vereceğiz. Çok çalışıp 23 olan meclis belediye üyemizi 103 yapmak için gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız” şeklinde konuştu.

“BU BİR BEKA SEÇİMİDİR”

Ünlü’nün ardından söz alan MHP MYK Üyesi Hilal Elmas, “Seçim startı 25 Ocak’ta Genel Başkanımız tarafından verildi. 10 yıldır MHP’nin tüm programlarına katılmış biri olarak 25 Ocak’taki muazzam kalabalık beni ve orada bulunan herkesi derinden etkilemiştir. Bize düşen öncelikle Cumhur İttifakı’nın adayı kimse onun belediye başkanı seçilmesi için tüm gayreti göstermektir. Bu liderimizin emir ve talimatıdır. Bizlerin vatani görevimizdir. Normal şartlardan geçmiyoruz. Bu bir beka seçimidir. Milletini düşünen liderimizin dikkat çektiği beka meselesi birilerinin ağzına malzeme yapacağı bir husus değildir. Hepimizin bu hassasiyete uygun davranması gerekiyor” dedi.

“TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEYİN”

Belediye Meclis üyeliklerinin çok önemli olduğunu söyleyen Elmas, “Gelen tepkilere aldırış etmeyeceksiniz. Belediye meclis üyesi demek belediyede yönetimde söz sahibi olmak demektir. Başkanlıkla meclis çoğunluğu arasında bir fark yok arkadaşlar. En yüksek sayıda temsili sağlamak durumundayız. MHP’nin meclis üyesine oy isteyeceğiz. Genel başkanımızın uygun gördüğü slogan da belli. Beka için milli karar, Cumhur için İstikrar diyerek yola çıktık” diyerek sözlerini noktaladı. Ekin EKEN