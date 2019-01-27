Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli temsilcisinden bugün ikisi içeride, ikisi dışarıda oynuyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Kocaeli takımları, birbirlerini kollarlarken, Başiskele’de Başiskele Doğantepe Kütahya’yı, Derince’de ise Belediye Derince Bozüyükspor’u konuk edecek. Büyük Derbent Kütahya Çamlıca, Çayırovaspor ise Linyit deplasmanlarında sahaya çıkacak. Maçların tamamı 14.00’e başlayacak.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 11:54 TSİ
BAL’da kritik virajlar
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli temsilcisinden bugün ikisi içeride, ikisi dışarıda oynuyor.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz