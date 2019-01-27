BAL’da kritik virajlar

Büyütmek için resme tıklayın

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9.Grup’taki 4 Kocaeli temsilcisinden bugün ikisi içeride, ikisi dışarıda oynuyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Kocaeli takımları, birbirlerini kollarlarken, Başiskele’de Başiskele Doğantepe Kütahya’yı, Derince’de ise Belediye Derince Bozüyükspor’u konuk edecek. Büyük Derbent Kütahya Çamlıca, Çayırovaspor ise Linyit deplasmanlarında sahaya çıkacak. Maçların tamamı 14.00’e başlayacak.