1. Küme de iki bilet daha sahibini buluyor

1. Küme Futbol ligi Eleme grubu maçları dün start aldı. Bugün de üst tura çıkacak iki takım belirlenecek. Tarafsız sahalarda oynanacak maçlarda Gebze Denizliköyü- Tavşancılspor ile Alikahya Belediye ise Dilovası Belediye ile karşı karşıya gelecek. Maçların her ikisi de Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak.

Program şöyle…

G.DENİZLİKÖYÜ-TAVŞANCIL 13.00 KÖRFEZ ESENTEPE

ALİKAHYA BLD. DİLOVASI B. 15.30 KÖRFEZ ESENTEPE