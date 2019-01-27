1. Küme de iki bilet daha sahibini buluyor

1. Küme Futbol ligi Eleme grubu maçları dün start aldı. Bugün de üst tura çıkacak iki takım belirlenecek. Tarafsız sahalarda oynanacak maçlarda Gebze Denizliköyü- Tavşancılspor ile Alikahya Belediye ise Dilovası Belediye ile karşı karşıya gelecek. Maçların her ikisi de Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak.
Program şöyle…
G.DENİZLİKÖYÜ-TAVŞANCIL 13.00 KÖRFEZ ESENTEPE
ALİKAHYA BLD. DİLOVASI B. 15.30 KÖRFEZ ESENTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz