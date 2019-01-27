Küme’de 2. hafta bugün tamamlanıyor

Kocaeli 2.Küme Futbol Ligi’nde 4 grubun ikinci hafta heyecanı bugün yaşanacak ve maçların ardından 2.hafta perdesi de inmiş olacak. Maçlar A, C, E ve G gruplarına ait olacak. Dün de üç grupta ikinci hafta heyecanı vardı.

Günün programı şöyle…

A-İ.KALE-Y.Y.BARBAROS 16.00 M.A.KAĞITÇI

A-K.KÖRFEZ-YENİDOĞAN 17.00 VİNSAN SUNİ

A-ÇAYIRTEPE-SELANİK 17.00 CEPHANELİK

A-KİRAZLIYALI-Ç.PLAJY. 17.00 ER.AKKAŞ

C-TURGUT-KYÖD 18.00 M.A.KAĞITÇI

C-ŞİRİNTEPE -HEREKE G. 17.00 A.KALKAVAN

C-MERT-ÜÇYOLDOĞU 19.00 CEPHANELİK

C-YARIMCA-AKMEŞE 18.00 ESENTEPE

E-KARATEPE-YALAKDERE 15.00 DERBENT

E-UZUNTARLA -KAVAKLI 17.00 DERBENT

E-D.ESNAF-KIZDERBENT 19.00 DERBENT

E-ULAŞLI-ANADOLU Y. 15.00 K.MÜRSEL

G-BALKAN-GENÇ KALE 17.00 M.OKTAY

G-Ç.SERHAT-41 KARAD. 17.00 Ş.PINAR

G-D.MARMARA-DARICA 14.30 N.HATUN