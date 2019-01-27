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Bugün 07:30 TSİ- Spor G: Dün 11:58 TSİ

U19’da 3 grupta toplam 5 maç var

Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde bugün 3 grupta 5 maç oynanacak.

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Kocaeli U19 Futbol Ligi’nde bugün 3 grupta 5 maç oynanacak. Maçlar A, C ve D gruplarına ait olacak.

Program şöyle…

A-HİSAREYN-ARSLAN. G.               13.00     HİSAREYN

C-KULLAR-BEKİRDERE                   17.00     A.KULAKSIZ

C-İHSANİYE-NUSRETİYE                19.00     KAVAKLI

D-DİLİSKELESİ-Ç.GÜMÜŞ              16.00     SALİH GÜN

D-MUSTAFAPAŞA-Ç.OVA                19.00     M.OKTAY 

Bugün 07:30 TSİ - Spor

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