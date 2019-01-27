U-14’te tam mesai

Okulların tatile girmesiyle beraber, öğrencilerin mücadele ettiği ligde bugün de yoğun bir tempo gözlemleniyor. Bol gol ve heyecan isteyen statlara akın etsin.
İşte günün mönüsü…
A-K.GENÇ-İZMİT B. 13.00 CEPHANELİK
A-YENİŞEHİR-Ç.TEPE 15.00 CEPHANELİK
B-D.BİRLİK-MARMARA 17.00 DERİNCE SUNİ
B-ARS. G.B-İZMİT FK 18.00 ARSLANBEY
C-İZMİT G.-Y.KAPTAN 12.00 M.ALİ KAĞITÇI
C-Ç.PLAJYOLU-İLİMTEPE FK13.00 A.KALKAVAN
D-İZ. YILDIZ-İLİMTEPE G.B 15.00 A.KALKAVAN
D-KARTEPE B.-K.GÜNEŞ 16.00 ARSLANBEY
D-ÜÇYOL-YEŞİLOVA 11.00 CEPHANELİK
D-ÇINARLI-KÖRFEZ G.B 18.30 DERİNCE SUNİ
E-İHSANİYE-KIZDERBENT 12.00 KAVAKLI
E-G.ÇİFTLİK-D.DERE 14.00 KAVAKLI
E-YAZLIK-GÖLCÜK İ.Y 15.30 KAVAKLI
F-HİSAREYN-K.MÜRSEL İ.Y. 11.00 HİSAREYN
F-ŞİRİNKÖY-GÖLCÜK 12.00 D.DERE
F-G. KRD.-SEKA DOĞAN 17.00 KAVAKLI
G-ÇAYIROVA G.B.-B.BAĞI 15.00 ŞEKERPINAR
G-ÇAYIROVA ÇERKEŞLİ 13.30 Ç.KUŞTEPE
G-MUTLUKENT-M.FENARİ 13.00 BEYLİKBAĞI
G-TRAKYA-DARICA 10.00 M.OKTAY
G-DARICA G.B .-Y.SELİM 11:30 M. OKTAY
H-GEBZE-Ç.ŞEKERPINAR G. 13.00 M.OKTAY
H-SULTANORHAN-M.PAŞA 15.00 M.OKTAY
H-MARMARA-Ç. GÜMÜŞ 12.00 N.HATUN
H-ÇAYIROVA B. DARICA KALE 12.00 KUŞTEPE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz