U-14’te tam mesai

Okulların tatile girmesiyle beraber, öğrencilerin mücadele ettiği ligde bugün de yoğun bir tempo gözlemleniyor. Bol gol ve heyecan isteyen statlara akın etsin.

İşte günün mönüsü…

A-K.GENÇ-İZMİT B. 13.00 CEPHANELİK

A-YENİŞEHİR-Ç.TEPE 15.00 CEPHANELİK

B-D.BİRLİK-MARMARA 17.00 DERİNCE SUNİ

B-ARS. G.B-İZMİT FK 18.00 ARSLANBEY

C-İZMİT G.-Y.KAPTAN 12.00 M.ALİ KAĞITÇI

C-Ç.PLAJYOLU-İLİMTEPE FK13.00 A.KALKAVAN

D-İZ. YILDIZ-İLİMTEPE G.B 15.00 A.KALKAVAN

D-KARTEPE B.-K.GÜNEŞ 16.00 ARSLANBEY

D-ÜÇYOL-YEŞİLOVA 11.00 CEPHANELİK

D-ÇINARLI-KÖRFEZ G.B 18.30 DERİNCE SUNİ

E-İHSANİYE-KIZDERBENT 12.00 KAVAKLI

E-G.ÇİFTLİK-D.DERE 14.00 KAVAKLI

E-YAZLIK-GÖLCÜK İ.Y 15.30 KAVAKLI

F-HİSAREYN-K.MÜRSEL İ.Y. 11.00 HİSAREYN

F-ŞİRİNKÖY-GÖLCÜK 12.00 D.DERE

F-G. KRD.-SEKA DOĞAN 17.00 KAVAKLI

G-ÇAYIROVA G.B.-B.BAĞI 15.00 ŞEKERPINAR

G-ÇAYIROVA ÇERKEŞLİ 13.30 Ç.KUŞTEPE

G-MUTLUKENT-M.FENARİ 13.00 BEYLİKBAĞI

G-TRAKYA-DARICA 10.00 M.OKTAY

G-DARICA G.B .-Y.SELİM 11:30 M. OKTAY

H-GEBZE-Ç.ŞEKERPINAR G. 13.00 M.OKTAY

H-SULTANORHAN-M.PAŞA 15.00 M.OKTAY

H-MARMARA-Ç. GÜMÜŞ 12.00 N.HATUN

H-ÇAYIROVA B. DARICA KALE 12.00 KUŞTEPE