A Milli takıma yükselen ilk bayan futbolcumuz olma unvanını elinde bulunduran Medine Erkan, Slovakya ile oynanan maçta 90 dakika forma giydi. Milli takım, Antalya’da, Slovakya ile yapmış olduğu ikinci maçında da berabere kaldı.
Bugün 12:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:02 TSİ
Helal sana Medine!..
A Milli takıma yükselen ilk bayan futbolcumuz olma unvanını elinde bulunduran Medine Erkan, Slovakya ile oynanan maçta 90 dakika forma giydi.
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Bugün 12:00 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz