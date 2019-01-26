Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:00 TSİ- Spor G: Bugün 12:02 TSİ

Helal sana Medine!..

A Milli takıma yükselen ilk bayan futbolcumuz olma unvanını elinde bulunduran Medine Erkan, Slovakya ile oynanan maçta 90 dakika forma giydi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

A Milli takıma yükselen ilk bayan futbolcumuz olma unvanını elinde bulunduran Medine Erkan, Slovakya ile oynanan maçta 90 dakika forma giydi. Milli takım, Antalya’da, Slovakya ile yapmış olduğu ikinci maçında da berabere kaldı.

Bugün 12:00 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Kocaeli Stadı’nda ağabey ile kardeşi buluşuyor mask
Kocaeli Stadı’nda ağabey ile kardeşi buluşuyor
Helal sana Medine!.. mask
Helal sana Medine!..
Kaleci Antrenörü Gürsoy, evinde ölü bulundu mask
Kaleci Antrenörü Gürsoy, evinde ölü bulundu
Bekirderespor’dan geleceğe dev imza mask
Bekirderespor’dan geleceğe dev imza
Hürriyet’ten Kocaelisporlu futbolculara baklava ikramı mask
Hürriyet’ten Kocaelisporlu futbolculara baklava ikramı
Kocaeli Güneşspor’da  Erdayıoğlu’na teşekkür mask
Kocaeli Güneşspor’da  Erdayıoğlu’na teşekkür
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!.. mask
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!..

GALERİ

İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL