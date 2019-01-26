Dilovası Belediyespor’da, onursal başkan olarak görev alacak yeni belediye başkanı heyecanla beklenirken, başkan adaylarından Ak Parti’li Hamza Şayir idmanı ziyaret etti. Kendisini karşılayan Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak açıklamısında “O her zaman sporun ve sporcunun yanında oldu. Gençler geleceğimizin teminatıdır deyip, maddi ve manevi destekledi. O hep içimizden biri. Aynı zamanda Dilovası Belediye Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi de olan Ak Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Şayir’e kulübümüze ziyaretlerinden ötürü binlerce teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.
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Dilovası’na Hamza Şayir morali
Dilovası Belediyespor’da, onursal başkan olarak görev alacak yeni belediye başkanı heyecanla beklenirken, başkan adaylarından Ak Parti’li Hamza Şayir idmanı ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz