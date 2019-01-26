Dilovası’na Hamza Şayir morali

Dilovası Belediyespor’da, onursal başkan olarak görev alacak yeni belediye başkanı heyecanla beklenirken, başkan adaylarından Ak Parti’li Hamza Şayir idmanı ziyaret etti. Kendisini karşılayan Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak açıklamısında “O her zaman sporun ve sporcunun yanında oldu. Gençler geleceğimizin teminatıdır deyip, maddi ve manevi destekledi. O hep içimizden biri. Aynı zamanda Dilovası Belediye Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi de olan Ak Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Şayir’e kulübümüze ziyaretlerinden ötürü binlerce teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz” dedi.