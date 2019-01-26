Bekirdere Spor Kulübü, yönetim kurulu toplantısının hemen ardından, alt yapılar için iki önemli isme imza attırdı. Alt yapı koordinatörlüğüne İbrahim Anlar getirilirken, akademinin başına da Erhan Sarı atandı. Anlar, Cumhuriyet Üniversitesi Besyo spor öğretmenliği mezunu. Halen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi beden eğitimi öğretmeni olarak görev alıyor. Aynı zamanda Kartepe okul sporları koordinatörü durumunda bulunuyor. Bekirdere’de, tüm yaş kategorilerinde forma giyip kaptanlık yapmış olan Anlar, 2000-2003 yılları arasında alt yapıda antrenörlük yaptı. Erhan Sarı ise KOÜ Besyo antrenörlük bölümü mezunu. Kulüpte uzun yıllar futbol oynayıp, 2000-2003 yıllarında futbol okulunda antrenörlük yaptı.
Bugün 12:01 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 12:03 TSİ
Bekirderespor’dan geleceğe dev imza
Bekirdere Spor Kulübü, yönetim kurulu toplantısının hemen ardından, alt yapılar için iki önemli isme imza attırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz