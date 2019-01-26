Kocaeli Güneşspor, takıma forma sponsoru olan Feyyaz Erdayıoğlu’na teşekkür etti. Kulübün kurucularından genç yönetici Ali Şentürk, Sigortacı Feyyaz Erdayıoğlu'nu ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti ve desteklerinin devamını diledi. Erdayıoğlu da ziyarette “Spora ve gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.
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Kocaeli Güneşspor’da Erdayıoğlu’na teşekkür
Kocaeli Güneşspor, takıma forma sponsoru olan Feyyaz Erdayıoğlu’na teşekkür etti.
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Bugün 12:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz