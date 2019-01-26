Kocaeli Güneşspor’da  Erdayıoğlu’na teşekkür

Kocaeli Güneşspor, takıma forma sponsoru olan Feyyaz Erdayıoğlu’na teşekkür etti. Kulübün kurucularından genç yönetici Ali Şentürk, Sigortacı Feyyaz Erdayıoğlu'nu ziyaret ederek, katkılarından dolayı teşekkür etti ve desteklerinin devamını diledi. Erdayıoğlu da ziyarette “Spora ve gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” dedi.