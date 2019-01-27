Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi temsilcisi Kocaeli Basket takımı, lig mücadelesine devam ediyor. Bugün saat 17.00’de başlayacak maçta İzmit Atatürk Spor Salonu’nda Giresun Üniversitesi’ni konuk edecek ekip, hazırlıklarını tamamladı. Taraftar desteği bekleniyor.
Bugün 08:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 12:05 TSİ
K.Basket-Giresun Üni. (17.00-İzmit Atatürk)
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi temsilcisi Kocaeli Basket takımı, lig mücadelesine devam ediyor.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz