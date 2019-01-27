Basketbolda yoğun tempo

Kocaeli mahalli basketbol liglerine olanca hızıyla devam ediliyor. Gündemde 7 maç var.
Program şöyle…
12:00 U 14 Kız İstanbul B - İstanbul A Gebze
13:30 U 16 E-C Gebze GB - 23 Nisan B Gebze
15:00 U 16 E-B Gebze Y. - Yenikent B Gebze
10:30 U 16 E-C Y.Doğan - Yenikent A Atatürk
12:00 U 14 Kız Sama -Basket B Atatürk
13:30 U 16 Kız K.Basket-G.Bilge Atatürk
19:00 U 18 E.B Kocaeli G.- İzmit Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz