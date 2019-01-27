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Bugün 00:30 TSİ- Spor G: Dün 12:07 TSİ

Voleybol tam matine

Bugün tam bir voleybol fırtınası esecek.

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Bugün tam bir voleybol fırtınası esecek. 2.Lig erkek ve bayanlar ligi ile bölgesel grup maçları ilimizde oynanacak. 2.Lig 2.Grup’ta Kağıtspor erkek takımı, SGK takımını konuk edecek. 2.Lig bayanlar temsilcisi İhsaniyespor ise Bursa ekibi Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Kulübü’nü konuk edecek. Bu maç 17.00’de başlayacak ve Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanacak. Bölgesel ligler de yine ilimizde oynanacak. Voleybol severlerin gündemi şöyle…

12:00 Büyükler Voleybol Bölgesel Hasan Gemici

14:00 2. Lig Er. Kağıtspor  - SGK Hasan Gemici

16:00 Büyükler Voleybol Bölgesel Hasan Gemici

17:00 2. Lig Byn. İhsaniye - A.Erdem 17 Ağustos

Bugün 00:30 TSİ - Spor

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