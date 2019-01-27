Voleybol tam matine

Bugün tam bir voleybol fırtınası esecek. 2.Lig erkek ve bayanlar ligi ile bölgesel grup maçları ilimizde oynanacak. 2.Lig 2.Grup’ta Kağıtspor erkek takımı, SGK takımını konuk edecek. 2.Lig bayanlar temsilcisi İhsaniyespor ise Bursa ekibi Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Kulübü’nü konuk edecek. Bu maç 17.00’de başlayacak ve Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’nda oynanacak. Bölgesel ligler de yine ilimizde oynanacak. Voleybol severlerin gündemi şöyle…
12:00 Büyükler Voleybol Bölgesel Hasan Gemici
14:00 2. Lig Er. Kağıtspor - SGK Hasan Gemici
16:00 Büyükler Voleybol Bölgesel Hasan Gemici
17:00 2. Lig Byn. İhsaniye - A.Erdem 17 Ağustos
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz