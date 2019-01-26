Akça Koca Kültür Platformu, Dr. Fatih Mutlu’yu ağırladı

Akça Koca Kültür Platformu, vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirmek adına gerçekleştirdiği sohbetlere devam ediyor. Platform, ocak sohbetleri kapsamında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun, Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Mutlu’yu ağırladı. Kocaeli Emex Otel’de gerçekleşen toplantıda, Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu hazır bulundu. Mutlu, konferans sayesinde Akça Koca Kültür Platformunun yeni yıldaki ilk konuğu olma fırsatını yakaladı. Emex Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara baş dönmesi ve nedenleri anlatıldı.

‘HAYATİ TEHLİKE’

Yeni yılın ilk etkinliğinde vatandaşlara bilgi aktarımında bulunma şansı yakalayan Dr. Mutlu, “Baş dönmesi ve dengesizlik, toplumun önemli bir sorunu haline gelmiş durumda. Özellikle 65 yaş üstünden sonra yüzde 25 oranında düşme atakları yaşanıyor. İç kulak ve beyin hasarları hayati tehlikeye sebep oluyor” dedi.

‘YÜKSEK SES’

Baş dönmesinin önemli sebeplerinden birinin yüksek sesle müzik dinlemek olduğunu belirten Dr. Fatih Mutlu, baş dönmesi ve kulak sağlığı hakkında şu bilgileri paylaştı: Yüksek sese maruz kaldığınız zaman vücutta sempatik sinir sistemi uyarılıyor. Bu sistem uyarıldığında vücuttaki damarlar kasılarak kohlea dediğimiz bölgeye giden kanın azalmasına sebep oluyor.Bunun akabinde içerdeki sıvı basıncının artması dengeyi sağlayan yarım daire kanallarına basınç yaparak baş dönmesine yol açabiliyor. Kulak sağlığını korumak için yüksek gürültüde çalışırken koruyucu kulaklık takılmasını ve kulaklıkla yüksek sesle müzik dinlenilmemesi gerekir"

KATILIMCILAR

Makine Mühendisi Çetin Mut, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Enerji Mühendisi İrem Nur Gümüş, Dr. Yüksel Aksoy, İnşaat Yüksek Mühendisi Coşkun Karakadılar, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Dr. Mehmet Ayas, Çevre Yüksek Mühendisi Banu Çevikel, Makine Mühendisi Yüksel Özbay, Elektrik-Elektronik Mühendisi Harun Reşit Kocagöz, Dr. Ali Değirmenci, Harita Mühendisi Ali Kahraman, emekli Muhammer Kırdemir, Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeynep Gökçen Okyar, Aile Hekimi Dr. İsmail Çapçı ve eşleri katıldı.