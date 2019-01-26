Kia Sorento Club, Kartepe’de buluştu

Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Kia Sorento sahiplerini buluşturan “Kia Sorento Clup Türkiye” Kartepe’de bir araya geldi. Buluşmaya, Türkiye geneli, 50 araç ve 150’den fazla araç sahibi katıldı. Etkinlik, araç sahipleri buluşturmanın yanı sıra, Off-road sürüş deneyimi, sürpriz hediye çekilişlerine de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, günün yorgunluğunu ise barbekü partisinde attı. Kulüp Başkanı Resul Yıldırım, başkan yardımcıları Kürşat Öztürk ve Tolga Rodoplu, Kia Sorento sahiplerini buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Yetkililer, “Buluşmada büyük emeği geçen Fatih Subaşı ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.