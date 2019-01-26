Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Kia Sorento sahiplerini buluşturan “Kia Sorento Clup Türkiye” Kartepe’de bir araya geldi. Buluşmaya, Türkiye geneli, 50 araç ve 150’den fazla araç sahibi katıldı. Etkinlik, araç sahipleri buluşturmanın yanı sıra, Off-road sürüş deneyimi, sürpriz hediye çekilişlerine de ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, günün yorgunluğunu ise barbekü partisinde attı. Kulüp Başkanı Resul Yıldırım, başkan yardımcıları Kürşat Öztürk ve Tolga Rodoplu, Kia Sorento sahiplerini buluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Yetkililer, “Buluşmada büyük emeği geçen Fatih Subaşı ve ekibine teşekkür ederiz” diye konuştu.
Bugün 12:16 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:19 TSİ
Kia Sorento Club, Kartepe’de buluştu
Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Kia Sorento sahiplerini buluşturan “Kia Sorento Clup Türkiye” Kartepe’de bir araya geldi.
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Bugün 12:16 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz