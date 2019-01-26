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AKP’li Büyükakın’a ailesinden sürpriz kutlama

AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ı ailesi unutmadı. Büyükakın, kutlamadan dolayı son derece mutlu olduğunu söyledi.

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AKP’nin 31 Mart seçimlerindeki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın doğum gününde unutulmadı. Seçim dönemi olması nedeniyle, babalarının yoğun çalıştığını söyleyen aile bireyleri, Büyükakın’ı biraz olsun siyasetin stresinden uzaklaştırdı. Büyükakın, ailesinin hazırladığı sürpriz doğum günü partisinde, mutluluğunu gizleyemedi.  

SON PROGRAM

Meclis üyesi aday adaylarının mülakatlarına katılan Büyükakın, günün sonunda programların bittiğini düşünerek, evinin yolunu tutmak istedi. Çalışma arkadaşları, Büyükakın’ı son bir programınız var diyerek, eve göndermedi. Çalışma arkadaşlarının tavsiyesine uyan Büyükakın, programın olacağı yere gitti. Burada siyasi bir toplantıya katılmayı bekleyen Büyükakın, ailesini karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

PASTASINI KESTİ

Eşi Figen Hanım ile çocukları Mehmet Seyfettin, Cemre Dilşad ve Azra Hatice tarafından karşılanan Büyükakın’ı, annesi Semra hanım da tebrik etti. Sürpriz doğum günü etkinliğinde Büyükakın çocuklarıyla birlikte pasta kesti. Sürpriz kutlama esnasında duygularını dile getiren AKP’li Büyükakın, “Akşamları eve geç saatlerde gittiğimden çocuklarımı göremiyordum, hakikaten güzel bir sürpriz oldu. Böylesine güzel bir sürprizde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Bugün 12:21 TSİ - Siyaset

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