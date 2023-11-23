23 Kas 2023 - 16:24- Siyaset G:

Taksiciler Başkanı Tozlu'dan, Başkan Talus'a ziyaret

Kocaeli İl ve İlçeleri Taksiciler Birliği Başkanı İsmail Tozlu ve yönetimi, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus’u makamında ziyaret etti. Ziyarette Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenel İkizek de yer aldı.

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Taksiciler Başkanı Tozlu'dan, Başkan Talus'a ziyaret mask
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Kocaeli İl ve İlçeleri Taksiciler Birliği Başkanı İsmail Tozlu ve yönetim kurulu üyeleri, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'u ziyaret etti. AKP İl Binası’nda gerçekleşen ziyarette Tozlu ile yönetimi, Başkan Talus'a sorun ve sıkıntılarını dile getirdi.

BENİM İÇİN ESNAFIN HER ZAMAN AYRI BİR YERİ VAR

Esnafın her zaman yanında olduğunu ve esnafın kalkınmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan, AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, "Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şehrin nabzını en iyi tutan kişilerin esnaf olduğunu düşünüyorum. Esnaflarımızla bir araya geldiğimde hangi bölgemizde nasıl bir sıkıntı var, o bölgemizde neler oluyor en iyi esnaflarımız biliyor. Bundan sonra inşallah Kocaeli için hep birlikte çalışmaya ve Kocaelimize güç katmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AKP Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus"Kocaeli'ye hizmet etmek için buradayız, hizmetlerimizi hız kesmeden devam ettireceğiz" dedi.

Taksiciler Birliği Başkanı İsmail Tozlu ise misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini iletirken, İl Başkanı Talus'a günün anısına bir plaket takdim etti.

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23 Kas 2023 - 16:24 - Siyaset

Muhabir  Haber Merkezi

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