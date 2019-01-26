Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:47 TSİ- Gündem G: Bugün 12:48 TSİ

TÜMSİAD ve KİSA’dan örnek proje "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi"

TÜMSİAD Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan “ Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi” tanıtım programı Maide Restoranda gerçekleştirildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan “ Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi” tanıtım programı Maide Restoranda gerçekleştirildi. Proje kapsamında 30 farklı ülkeden 40 öğrenciye dış ticaret eğitimi verilecek. Eğitim sonunda her öğrencinin kendi ülkesinde ticari elçi olması amaçlanıyor. Aynı zamanda projeye katılan tüm öğrencilere istekleri doğrultusunda TÜMSİAD tarafından staj imkanı sağlanacak.

Genç kardeşlerimizi önemsiyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz “Biz TÜMSİAD Kocaeli ailesi olarak bilginin, eğitimin, kültürün ve sağlıklı bir iletişimin gücüne inanıyoruz; genç kardeşlerimizi her anlamda oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle ülkemizde eğitim gören, bugün de 30 ülkeden aramızda bulunan uluslararası öğrenci kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ve hız kesmeden sürdüreceğimiz çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle ülkemizde okuyan öğrenci kardeşlerimize yönelik dış ticaret alanında eğitim görecekleri ve isteğe bağlı staj uygulamamız projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Elçi oluyorlar

Sözlerine devam eden Yılmaz “Projemiz sonunda uluslararası öğrenci kardeşlerimizin ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin gönüllü elçileri ve ticaret ataşeleri olacağına inanıyoruz. Dünyadaki birliktelik ve beraberliğimizi artırmak istiyoruz. Bugün bir araya gelerek iş birliği oluşturma çalışmalarımızda bunun örneğidir. Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ile ortaklaşa yürüteceğimiz proje kapsamında öğrenciler, hem kendilerini geliştiriyor hem de firmaların yeni pazarlarla iletişim kurmasına “elçi” oluyor. Projenin meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağımıza inanıyorum” dedi.

attachment-294996-4-37e27f6ec6b36108ad28f8f511b00afb-1548495620-1548495988.jpg?

Bölgenin dilini biliyor

Yılmaz sözlerinin sonunda “Özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin dış ticaret yapabilme noktasındaki altyapı ile dil beceri eksikliklerinin giderilmesi, yeni pazarlarla iletişim kurma ve kültür farklılıklarını yönetme amacıyla "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi “ hayata geçirildi. Kocaeli' deki ihracatın artmasını ve özellikle KOBİ düzeyindeki firmaların ihracat seviyesinin ve çeşitliliğinin genişlemesini istemekteyiz. Bu anlamda misafir öğrenciler bizim için imkân oluşturuyor çünkü geldikleri bölgenin dilini biliyor, pazar ihtiyaçlarını ya biliyor ya da kolayca araştırabiliyor. Bu işe yatkın öğrencilerimizin potansiyellerinden faydalanmamız gerekiyor” dedi.

Güvenecekleri bir liman olmak için

Yılmaz’ın ardından konuşan Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Fatih Karaçoban ise “ Faaliyete geçtiğimiz günden bu güne çeşitli ülkelerden ilimize eğitim için gelen öğrencilerimizin güvenecekleri bir liman olmak için çaba gösteriyoruz. Burada eğitim gören tüm öğrenci arkadaşlarımızın burada sıkıntı çekmeden güzel bir şekilde ayrılmalarını ve ülkelerine döndüklerinde ülkemizden güzel düşüncelerle bahsetmelerini hedefliyoruz. Bu güzel programı hazırlayan ve öğrenci arkadaşlarımıza destek veren TÜMSİAD başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 12:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!
Ünlü: AKP’den daha çok çalışacağız mask
Ünlü: AKP’den daha çok çalışacağız
Muhtar Kural’dan trafik uyarısı! mask
Muhtar Kural’dan trafik uyarısı!
Kia Sorento Club, Kartepe’de buluştu mask
Kia Sorento Club, Kartepe’de buluştu
Anlaşmaya iki taraftan da ortak yorum "Hayırlı olsun" mask
Anlaşmaya iki taraftan da ortak yorum "Hayırlı olsun"
Bilişim Vadisi 2 bin ağaç ile yeşilleniyor mask
Bilişim Vadisi 2 bin ağaç ile yeşilleniyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!.. mask
2 kişinin yaşadığı eve tam 1996 TL fatura kesildi!..

GALERİ

İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi mask
AKP'den Kandıra'da gövde gösterisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL