TÜMSİAD ve KİSA’dan örnek proje "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi"

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Kocaeli Şubesi ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek olan “ Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi” tanıtım programı Maide Restoranda gerçekleştirildi. Proje kapsamında 30 farklı ülkeden 40 öğrenciye dış ticaret eğitimi verilecek. Eğitim sonunda her öğrencinin kendi ülkesinde ticari elçi olması amaçlanıyor. Aynı zamanda projeye katılan tüm öğrencilere istekleri doğrultusunda TÜMSİAD tarafından staj imkanı sağlanacak.

Genç kardeşlerimizi önemsiyoruz

Programın açılış konuşmasını yapan TÜMSİAD Kocaeli Şube Başkanı Abdulkadir Yılmaz “Biz TÜMSİAD Kocaeli ailesi olarak bilginin, eğitimin, kültürün ve sağlıklı bir iletişimin gücüne inanıyoruz; genç kardeşlerimizi her anlamda oldukça önemsiyoruz. Bu nedenle ülkemizde eğitim gören, bugün de 30 ülkeden aramızda bulunan uluslararası öğrenci kardeşlerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ve hız kesmeden sürdüreceğimiz çalışmaların önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu düşünceden hareketle ülkemizde okuyan öğrenci kardeşlerimize yönelik dış ticaret alanında eğitim görecekleri ve isteğe bağlı staj uygulamamız projesini hayata geçireceğiz” dedi.

Elçi oluyorlar

Sözlerine devam eden Yılmaz “Projemiz sonunda uluslararası öğrenci kardeşlerimizin ülkelerine döndüklerinde Türkiye’nin gönüllü elçileri ve ticaret ataşeleri olacağına inanıyoruz. Dünyadaki birliktelik ve beraberliğimizi artırmak istiyoruz. Bugün bir araya gelerek iş birliği oluşturma çalışmalarımızda bunun örneğidir. Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği ile ortaklaşa yürüteceğimiz proje kapsamında öğrenciler, hem kendilerini geliştiriyor hem de firmaların yeni pazarlarla iletişim kurmasına “elçi” oluyor. Projenin meyvelerini önümüzdeki yıllarda alacağımıza inanıyorum” dedi.

Bölgenin dilini biliyor

Yılmaz sözlerinin sonunda “Özellikle KOBİ niteliğindeki işletmelerin dış ticaret yapabilme noktasındaki altyapı ile dil beceri eksikliklerinin giderilmesi, yeni pazarlarla iletişim kurma ve kültür farklılıklarını yönetme amacıyla "Üniversiteden Pazar Elçiliğine Projesi “ hayata geçirildi. Kocaeli' deki ihracatın artmasını ve özellikle KOBİ düzeyindeki firmaların ihracat seviyesinin ve çeşitliliğinin genişlemesini istemekteyiz. Bu anlamda misafir öğrenciler bizim için imkân oluşturuyor çünkü geldikleri bölgenin dilini biliyor, pazar ihtiyaçlarını ya biliyor ya da kolayca araştırabiliyor. Bu işe yatkın öğrencilerimizin potansiyellerinden faydalanmamız gerekiyor” dedi.

Güvenecekleri bir liman olmak için

Yılmaz’ın ardından konuşan Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Fatih Karaçoban ise “ Faaliyete geçtiğimiz günden bu güne çeşitli ülkelerden ilimize eğitim için gelen öğrencilerimizin güvenecekleri bir liman olmak için çaba gösteriyoruz. Burada eğitim gören tüm öğrenci arkadaşlarımızın burada sıkıntı çekmeden güzel bir şekilde ayrılmalarını ve ülkelerine döndüklerinde ülkemizden güzel düşüncelerle bahsetmelerini hedefliyoruz. Bu güzel programı hazırlayan ve öğrenci arkadaşlarımıza destek veren TÜMSİAD başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN