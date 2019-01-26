MÜSİAD’ta Kadir Şahin dönemi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şubesi’nin 20’nci Olağan Genel Kurulu, MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. İki dönem üst üste başkanlık yapan Celal Ayvaz’ın, genel kurulda yeniden aday olmamasının ardından Şube Başkan Yardımcısı Kadir Şahin, tek liste ile MÜSİAD’ın yeni başkanı seçildi. Toplam 80 kişinin oy kullanma hakkı bulunan kongrede 10 kişilik yönetim ve 3 kişilik denetim kurulu üyesi belirlendi.

YOĞUN KATILIM

MÜSİAD’ın genel kuruluna MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın yanı sıra AKP Milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Kartepe Belediye Başkan Adayı Mustafa Kocaman, AKP eski İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, BBP eski İl Başkanı Serhat Duyar ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

ÜYELERİMİZE DOKUNMAYA ÇALIŞTIK

MÜSİAD mevcut başkanı Celal Ayvaz, “Bu ailenin içerisinde bizlerin olması hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Ülkemizin kalkınmasını engelleyen lobilere karşı hükümetlerimizin doğru yaptığı işlerin yanında olduk. Kocaeli olarak bu ailenin içerisinde, göreve geldiğimiz günden bugüne üyelerimize dokunmaya çalıştık. Umut ediyoruz ki MÜSİAD ailesi olarak bu mücadele içerisinde her zaman fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz” dedi.

SİYASİ PARTİNİN ARKA BAHÇESİ OLMADIK

Hiçbir zaman bir siyasi partinin arka bahçesi olmadık diyen Ayvaz, “Fikirlerimizi açık açık söylemeden omurgalı bir yapı sergiledik. Ekonomik sıkıntıları genellikle küçük ve orta ölçekli esnaflarımız çekiyor. Enerji sektöründe elektrik fiyatlarının artması bizleri zorlamaktadır. 4 yıllık görev sürecimde çok güzel çok güzel işlere imza attık. Bundan sonra göreve gelecek kardeşlerimize de başarılar diliyorum” dedi.

GÜZEL İŞLERE İMZA ATTINIZ

Ayvaz’ın ardından konuşan AKP Milletvekili Emine Zeybek “MÜSİAD her zaman ülkemizi düşünerek milletinin yanında olmuştur. Hiçbir zaman tahriklere kapılmadan her zaman elini taşın altına koymuştur. Allah hepinizden razı olsun. Ekonomik olarak bir darbe aldık ancak çok şükür bu sıkıntıyı hep birlikte aşarak treni rayına oturttuk. Celal Ayvaz bey gerçekten güzel işlere imza attı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonra seçilecek arkadaşlara da başarılar diliyorum” dedi.

KOCAELİ’Yİ HEP BİRLİKTE SAHİPLENDİK

Zeybek’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli’nde MÜSİAD’da çok önemli arkadaşlarımızın hizmetleri oldu. Kocaeli gerçekten ticaret anlamında çok hareketli bir şehir. 15 yıldır bizde her zaman sanayicimizin yanında olarak önlerini açtık. Çünkü istihdam demek ekmek demektir. Muhtaç olmamak için çalışmak gerekiyor. Eskiden eşkıyalar vardı. Şimdi o eşkıyalar başka ülkelerde yaşıyorlar. O zamanlar yine üretim vardı ancak okul, hastane hiçbir şey yoktu. Şimdi ise yatırımlarımızı hızlı bir biçimde sürdürüyoruz. Kocaeli bir sanayi kentiydi fakat sahipsizdi. Hep birlikte Kocaeli’yi sahiplendik” dedi.

KOCAELİ’NİN BÜYÜK BİR ÖNEMİ VAR

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “ Ülkemiz için Kocaeli’nin büyük bir önemi var. İstanbul’un ardından ticaretin bir diğer kalbi. 500 büyük firma arasında 82 tane Kocaeli’nde firma bulunmakta. Büyük işletmelerimiz var fakat Türkiye ekonomimizde kobilerimizin önemi çok büyük. Güzel verilere rağmen daha çok çalışmak zorundayız” diye konuştu.

EKONOMİK SİSTEM BOZULDU

2018 yılı hem ülkemiz hem de dünya ekonomisi için çok zor geçti diyen Kaan, “2030 yılında kadar olan ekonomik sistem bozuldu. Bu süreç konumumuz için bir fırsat olabilir. Meydanı gelişmiş ülkelere bırakamayız. Artık enerjimizi boşa harcamak yerine daha uzun vadeli çalışmalar yapmak zorundayız.. Yaşadığımız bu tecrübeyi dikkatli okuyacağız” şeklinde konuştu.

ÜRETİM EKONOMİSİNE GEÇECEĞİZ

2008 yılında ki kriz dünya çapındaydı diyen Kaan, “Fakat son zamanlarda yaşadığımız kriz 1 ay içinde 3 farklı alanda yaşadık. Artık kurumsal olarak daha çok yurt dışına açılarak bu krizi daha güçlü bir şekilde atlatacağız. Tüketimden, üretim ekonomisine geçeceğiz. Bizler bu ülke için bir şeyler yapmak istiyorum diyen herkesle çalışacağız. Sizlerden aldığımız verilerle, daha çok çalışarak ülkemizi kalkındıracağız” dedi. Selin BECER

MÜSİAD’A yeni üye olanlar:

BBP Eski İl Başkanı Serhat Duyar, Muhammed Saraç, Asım Dede, Abdurrahman Çuhadar, Ergin Yaman, Melek Yılmaz, Kadir Otman, Nurten Canayakın, Recep Yazıcı ve İsa Yılgın.

Yönetim Kurulu Üyeleri: Kadir Şahin, İsmail Uslu, İzzet Tanrıkulu, Orhan Sarısüleyman, Ali Aydemir, Hicran Bozkurt, Muammer Çelik, Mehmet Dilber, Osman Emre Doğan, Abdurrahman Çuhadar.

Denetim Kurulu Üyeleri: Celal Ayvaz, Zihni Yılmaz, Mehmet Başol.