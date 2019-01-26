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Genel Başkan Çağırcı, Sadettin Hülagü’ye sert çıktı, KANUNU TANIMIYOR!

Güvenlik-iş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı ilimize geldi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye seslenen Çağırcı “Çıkan kanunu tanımıyorsunuz!Bürokrasi oligarşisinden vazgeçin artık!” diyerek Hülagü’ye sert çıktı.

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Türk-iş’e bağlı Güvenlik-iş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası Şubesi, basın mensupları ile bir araya geldi. İzmit Erenler Cami karşısında yer alan Cafe Biliss’deki toplantıya Genel Başkan Ömer Çağırcı, İstanbul Anadolu Bölge Şubesi Başkanı Ramazan Palak, Şube Genel Sekreteri Serkan Tenk, Kocaeli İl Başkanı ve İstanbul Anadolu Şube Mali Sekreteri Muhammed Ali Tatlıgül, Şube Teşkilat Sekreteri Güven Aramak ve Şube Eğitim Sekreteri Erhan Cengiz, Kocaeli Üniversitesi BaştemsilcisiMustafa Altıntaş katıldı.

TAŞERON AYIBININ SON BULMASI GEREKİYOR

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmelerini sağlayanlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırcı şu ifadelere yer verdi: Taşeron işçilerin kadroya geçmelerine vesile olanlara çok teşekkür ederim. Ancak üzerinden bir yıl geçmesine rağmen bu geçişin sancılarını hep beraber yaşıyoruz.  Bazı kamu kurumlarından Yüksek Hakem kurullarında belirlenen 4+4’lük zam bürokratik engeller nedeni ile verilemiyor. Kadroya geçemeyen arkadaşlarımız da üvey evlat muamelesi gördüklerini dile getiriyor. Bir an önce bu arkadaşlarımızın da haklarının verilmesi, kadroya alınması lazım. Kısacası kamuda taşeronun tamamının kalkmasını istiyor ve bu ayıbın, bu adaletsizliğin son bulmasını bekliyoruz.

ŞEHİTLİK VE GAZİLİK HAKKI İSTİYORUZ

Türkiye’de 314 bin özel güvenlik görevlisi var. Özel güvenlik görevlilerinin olduğu yerde güven ve huzur olur. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile vermiş olduğumuz bir kanun teklifi var. Bu teklifte, görevi başında yaralanan ve ya vefat eden özel güvenlik görevlilerimize şehitlik ve gazilik hakkının tanınması yer alıyor. Bununla birlikte yıllık 60 günlük yıpranma tazminatı maddesi de teklifte bulunuyor. TBMM’de teklif komisyonlar tarafından değerlendiriliyor. Kocaeli’de kamuda çalışan güvenlik görevlilerinin de yüzde 90’ı Türk-İş’e bağlı.Kocaeli’deki Kredi Yurtlar Kurumunda, hastanelerde çalışan arkadaşlarımız bazı sorunlar yaşıyor ve ne yazık ki ötekileştiriliyor. Oysa ki özel güvenlik görevlileri devletimizin emrinde, halkımızın her daim hizmetindedir. Lütfen halkımız güvenlik görevlilerimizi gördüğünde onlara yardımcı olsun, işlerini kolaylaştırsınlar.

EMEKÇİLER HAKLARINI ALAMADI

Herkesin sendikaya üye olması anayasal bir haktır. Güvenlik İş Sendikası olarak da Türkiye’de 65 üniversitede örgütlü ve yetkili bir sendikayız. Sendikamızın ilk başarılı örgütlenmesi Kocaeli’de gerçekleşmiştir ve burada da 3 yıldır toplu sözleşmemiz bulunuyor. Toplu sözleşme sonrası arkadaşlarımız ikramiye, sosyal haklar, ek yüzde 5 zamma sahip olacak. Sendikamız 65 üniversitenin tamamında toplu sözleşmelerden doğan haklarını ve hiçbir sorun da olmadı. Ancak ülkede marka olmuş, sesini duyurmuş olan Kocaeli Üniversitesi’nde çalışan 200 kadar emekçimize, özel güvenlik görevlisineanayasal hakları verilmedi. Bunun sebebi Kocaeli üniversitesi yönetimidir!

HUKUKU VE ÇEKO’YU TANIMIYORLAR!

Hükümet, iktidar, vekiller TBMM’de çalışmayapar, kanunlar çıkarır, bürokrasiye de bunları uygulamak düşer. Çıkan kanunları tartışmak ve sorgulamak kimsenin haddi değildir. Ancak Kocaeli Üniversitesi rektörü ve yönetimi çıkan kanunu sorguluyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman sarf ettiği bir söz vardır. Sayın Erdoğan “Bürokrasi oligarşisi” diyor.Bu bürokrasi oligarşisi Kocaeli Üniversitesi’nde yaşanıyor. Üniversiteler toplumun aynasıdır. Burada hukuk, çalışma ekonomisi dersleri veriliyor. Buradaki hocalarımıza ve öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum. Size burada anlatılan derslerin hepsi boş! Çünkü Kocaeli Üniversitesi yönetimi, hukuk fakültesini, ÇEKO’yu tanımıyor! Size söylenenler uygulamada hayata geçmiyor!

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MARKASINA YAKIŞMIYOR

Böyle bir tezat başka nerede yaşanır bilemiyorum. 65 üniversite çıkan kanunu tanıyor, Kocaeli Üniversitesi tanımıyor. Aynı kampüsün içinde yetkili ve örgütlü olduğumuz Kredi Yurtlar Kurumundaki arkadaşlarımız toplu sözleşmeden dolayı haklarını alıyor ama Kocaeli Üniversitesi bu hakkı vermiyor. İnanın anlatırken bile utanıyoruz. Bu yapılanlar Kocaeli Üniversitesi markasına yakışmıyor. Bu ayıp, bu damga Kocaeli Üniversitesi yönetiminin boynundadır! Daha da kötüsü iletişime kapalılar ve ne yapmak istediklerini de bilmiyoruz. Biz her zaman iyi niyetli çözüm tarafındayız ancak somut gelişme olmadığı için hukuksal başvurumuzu da yapacağız. Erdem ÖVÜÇ

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