Büyükakın 'çat-kapı' yaptı

AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yoğun seçim çalışmalarının yanı sıra fırsat buldukça ev ziyaretlerinde bulunuyor. Sosyal medya üzerinden kendisini davet eden yaşlı, hasta vatandaşların ricasını kırmayan Büyükakın’ın son olarak Alikahya Beldesi’nde oturan 71 yaşındaki Ramazan Karavar’ın evine konuk oldu. Karavar, Büyükakın’ın ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

ÇİĞ KÖFTE SÜRPRİZİ

Büyükakın çay eşliğinde Karavar ile sohbet ederken, yan odada çiğköfte hazırlığı yapıldığından habersizdi. Yaşlı Ramazan amcadan müsaade isteyen Büyükakın’a Karavar “Tahir bey, biz Şanlıurfa Siverekliyiz. Size hazırladığımız çiğköfteyi yedirmeden bırakmayız” dedi. Yaşlı adamın ricasını kıramayan Büyükakın yer sofrasına oturdu, Ramazan amca ve ailesiyle birlikte ikram ettikleri çiğ köfte ve ayranı onlarla birlikte paylaştı.

BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞEREF

Anadolu insanının misafirperverliğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyleyen Büyükakın ziyaretten sonra yaptığı açıklamada “Ramazan amcanın ikramını geri çeviremezdim. Vatandaşlarımızın sofrasını paylaşmak bizim için şereftir” dedi.