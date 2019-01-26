CHP Kocaeli eski milletvekili ve eski belediye başkanı Sefa Sirmen ile Murat Sirmen’in yeğeni, Yaşar Sirmen’in 23 yaşındaki kızı ve CHP İzmit İlçe Yöneticisi Arda Başaran’ın akrabası olan Beyza Sirmen, genç yaşta hayatını kaybetti. Akdeniz Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi olan 23 yaşındaki genç Beyza’nın sara hastası olduğu öğrenildi.
SARA NÖBETİ GEÇİRDİ
Beyza’nın evde tek başına kaldığı sırada sara nöbeti geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Beyza Sirmen’in cenazesi yarın (Pazar) öğlen namazını müteakip Gölcük Hamidiye Köy Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz