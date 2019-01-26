Araç sahiplerine iyi haber! İndirim gelebilir

Dolar kurunun 5 TL 26 kuruşa kadar gevşemesi, benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, salı gece yarısı en az 10 kuruşluk bir indirim hesaplanıyor. Motorinde, bir hareket söz konusu değil. Bu gelişmeler çerçevesinde dolar kurunun düşmesi, benzinde en az 10 kuruşluk bir indirimi gündeme getirdi. Hafta başında dolar kurunda ve ürün piyasalarında olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa salı gecesi benzin fiyatı, en az 10 kuruş düşecek. Benzine, bu ay bir hafta içinde (17+16 kuruş) toplam 33 kuruş zam gelmişti.