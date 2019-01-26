Dolar kurunun 5 TL 26 kuruşa kadar gevşemesi, benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, salı gece yarısı en az 10 kuruşluk bir indirim hesaplanıyor. Motorinde, bir hareket söz konusu değil. Bu gelişmeler çerçevesinde dolar kurunun düşmesi, benzinde en az 10 kuruşluk bir indirimi gündeme getirdi. Hafta başında dolar kurunda ve ürün piyasalarında olağanüstü bir gelişme yaşanmazsa salı gecesi benzin fiyatı, en az 10 kuruş düşecek. Benzine, bu ay bir hafta içinde (17+16 kuruş) toplam 33 kuruş zam gelmişti.
Bugün 13:20 TSİ- Ekonomi Güncelleme: Bugün 13:22 TSİ
Araç sahiplerine iyi haber! İndirim gelebilir
Benzinde, salı gece yarısı en az 10 kuruşluk bir indirim hesaplanıyor. Benzine bu ay, bir haftada 33 kuruş tutarında zam yapılmıştı.
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Bugün 13:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz