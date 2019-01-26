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Darıca'da "Hayat Boyu Öğrenme" toplantısı

Darıca Halk Eğitim Merkezi, “Hayat Boyu Öğrenme” toplantısı gerçekleştirdi.

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Darıca Halk Eğitim Merkezi, “Hayat Boyu Öğrenme” toplantısı gerçekleştirdi. İlçedeki kurslar hakkında paylaşımda bulunulan toplantıya, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantının amacına ilişkin bilgi veren Darıca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Özdağ, “2018-2019 eğitim yılında açılan 710 kursta 11 bin 622'si kadın ve 4 bin 893’ü erkek olmak üzere toplam 16 bin 515 kursiyere eğitim verdik” diye konuştu.   

KURSLARA DEVAM

Özdağ, 2019-2020 eğitim vizyonu kapsamında, hayat boyu öğrenme planlamalarına ilişkin kurslara devam edileceğini aktardı. Özdağ, kurslar hakkında şu bilgileri paylaşarak, "Okuma yazma, muhasebe ve finansman, müzik ve gösteri sanatları, hijyen, pazarlama ve perakende, sağlık, sanat- tasarım, seramik- cam teknolojisi, sosyal hizmetler- danışmanlık, spor, tekstil teknolojisi, ulaştırma hizmetleri, yabancı dil gibi çok sayıda branşta kurslar düzenliyoruz. İlçede tespit edilen 4 bin 400 okuma yazma bilmeyen vatandaşa ulaşılarak cami, bilgi evleri, okullarda düzenlenen 186 kursta okuma yazmayı öğrettik. Bu çalışma ile Türkiye genelinde birinci olduk. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bugün 13:34 TSİ - Eğitim

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