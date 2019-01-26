İzmit Özel Konak Hastanesi’nin uluslararası "TÜSKA-SAS AKREDİTASYON" başarısı

İzmit Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı’nda bulunan İzmit Özel Konak Hastanesi, sağlık hizmeti alanında dünyada akreditasyon ile ilişkili en üst kuruluş olan, ‘The International SocietyforQuality in HealthCare (ISQua) üyesi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TUSEB) bağlı, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından verilen, TÜSKA Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesini alan Marmara Bölgesi ve Kocaeli’de ilk hastane oldu. Hasta memnuniyetini dünya standartlarında ele alan ve yaklaşık 1200 gereklilik üzerinden yapılan değerlendirmede %100 başarı sağlayan Özel Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op.Dr.Kazım Gündoğdu’yu önceki gün Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Prof.Dr. Figen Çizmeci Şenel bizzat ziyaret ederek, tebriklerini iletti. Ziyarette İzmit Konak Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr.Özlem Bilgin ile İzmit Özel Konak Hastanesi İdari Direktörü Özlem Kuyruklu da hazır bulundu.

YÜZDE YÜZ BAŞARIYLA AKREDİTE

İzmit Özel Konak Hastanesi Tıbbi Direktörü Dr.Özlem Bilgin, SAS belgesi hakkında şu bilgileri verdi: “Konak hastanesi Kalite Çalışmaları 2008 yılında başlamış ve güncel tüm standartlar uygulamaya alınarak bugünlere gelinmiştir. Sağlıkta altın standart olan uluslararası JCI akreditasyonu alan ilimizdeki ilk hastaneyiz. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hastane sınıflandırmasında ilimizde en yüksek puanı alarak A sınıfı hastane olmayı başardık. Kalite Denetimlerinde 95 üstü puan alarak bunu devam ettirdik. Şimdi de ülkemiz için bir ilk olan TÜSKA-SAS Akreditasyonunu almayı başardık. Hastanemizin poliklinikler, yataklı servisler, laboratuvarlar, tüp bebek birimi başta olmak üzere yoğun bakımlar, ameliyathane gibi tüm tıbbi birimlerde 1200 gerekliliğe yakın maddeyi %100 başarıyla geçerek akreditasyon belgesini almaya hak kazandık. Konak Hastanesinin odağında her zaman insan olmuştur. Buna bağlı olarak hasta, hasta yakını ve çalışanlarımızın sağlığı, memnuniyeti bizim için her zaman önemli olmaya devam edecektir” dedi.

“BU GURUR HEPİMİZİN”

İzmit Özel Konak Hastanesi İdari Direktörü Özlem Kuyruklu ise TÜSKA-SAS akreditasyonu hakkında şunları söyledi: “Birçok ilke imza atan İzmit Özel Konak Hastanesi için TÜSKA-SAS tarafından akredite olmak gurur vericidir. Akredite olabilmek için sağlık kurumlarının belirli standartlara sahip olması gerekiyor. Hasta bakımı, hasta ve hasta yakını hakları, sağlık hizmetine erişim kolaylığı, hasta eğitimine verilen önem gibi tıbbi konuların yanı sıra hastanın sağlığını ve memnuniyetini direkt etkileyen tedarik zinciri yönetimi, eğitim, otelcilik hizmetleri, tesis güvenliği, risk yönetimi, insan kaynakları yönetim süreçleri gibi, idari konularda da standartlara sahip olması TÜSKA-SAS ’ ı diğer akreditasyon belgelerinden farklı kılan en önemli özelliklerdir. Bu kadar yoğun ve kapsamlı denetimden bizler de ilk kez geçmiş olduk. Buna rağmen %100 başarı sağlamak bizim için büyük gururdur. Bu gurur hastane çalışanlarımızla birlikte hepimize aittir” dedi.

“GEÇİCİ DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI”

Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Başkanı Prof.Dr.Figen Çizmeci Şenel, ulusal ve uluslararası alanda sağlıkta kalitenin güvencesi, lider kuruluş olmak, vizyonu ile yapılanmasını tamamlayan TÜSKA’nın sağlık hizmetlerinde kalite standartlarını sürekli yükseltecek akreditasyon programları ve kalite iyileştirme sistemleri geliştirecek ve uygulayacak, bilimsel çalışmalar ile araştırma projelerini hayata geçirecek ve destekleyecek bir kurum olduğunu belirtirken, Akreditasyonun başta ülke sağlık sektörü olmak üzere, sektör paydaşlarına, hastalara ve tüm sağlık çalışanlarına ciddi katkısı olacağını kaydetti. TÜSKA tarafındanakredite olmaya hak kazanan Konak Hastanesi’nin, uluslararası marka olma yolunda insan odaklı hizmet anlayışıyla daha güçlü adımlara ilerlediğini belirterek, hastane yönetimini tebrik etti. Özel Konak Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Opr.Dr.Kazım Gündoğdu ise ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, bu başarının Konak Hastanesi’nden hizmet alan hastalara olduğu kadar, sağlık sektöründe, beraber hizmet verilen diğer sağlık kuruluşları ve ülke kalite çalışmalarına da katkısı olacağını ifade ederek şunları söyledi:

“MUTLU VE GURURLUYUZ”

“Biz hastalarımıza ve topluma mümkün olan en iyi, en güvenilir, en ekonomik sağlık hizmetini sunmayı amaçladık. TÜSKA tarafından akredite olmak bizim için mükemmellik yolunda önemli bir başarıdır. Hastanemizin tüm alanlarında gerçekleşen kapsamlı denetimler sonucu alınan belge sonrası hedefimiz bu başarıyı geçici değil sürdürülebilir kılmak olacaktır” dedi.

TÜSKA-SAS AKREDİTASYONU NEDİR?

TÜSKA-SAS Akreditasyonu, uluslararası standart gerekliliklerinin ötesinde organizasyonların kaliteli, etkili ve verimliliğini artırmak için optimum düzeyde kaliteli sağlık hizmeti prensibine dayanan uluslararası bir akreditasyon programdır. Son yıllarda sağlık kurumlarında, kalite ve hasta güvenliği, en çok önem verilen konuların başında geliyor. Akreditasyon, hasta sağlığına biçim vermek için en büyük potansiyele sahip metodoloji olarak kabul ediliyor. TÜSKA-SAS Akreditasyonunda hem hasta bakımını hem de organizasyon idaresini belirleyen standartlar ortaya çıkıyor.