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İYİ Partili Şahin: Kandıra’yı birlikte kalkındıracağız

Esentepe ve Kanatlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti’nin Kandıra adayı Ercüment Şahin, “İlçemizin sorunu çok. Esnaf bitmiş, tarım ve hayvancılık tükenmiş durumda. Biz birlikte yöneterek ilçemizi yeniden kalkındıracağız” dedi.

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İYİ Parti’nin Kandıra Belediye Başkan adayı Ercüment Şahin, seçim çalışmaları kapsamında önceki gün iki ayrı mahalle ziyaretlerde bulundu. İlçe başkanı Hilal Kübra Altınay ve parti yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette Ercüment Şahin ilçeye bağlı Esentepe ve Kanatlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle halkı ile sohbeti sırasında bol bol sorun dinleyen ve notlar alan başkan adayı Şahin, “Halka dokunmak, onları kucaklamak istiyoruz” dedi.

“KANDIRA’NIN SORUNU ÇOK”

İnsanları sevmesini ve kucaklamayı bildiklerini dile getiren Şahin, “Kandıra'ya hizmet etmek istiyoruz. İlçemize yapılan hizmetler yeterli değil. Toplumun özellikle son 10 yıldır iktidardan beklediği hizmetleri alamadığı çok açık. Üretim ve istihdam konusunda hiçbir katkı sağlanmamış. İnsanlar büyük kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Esnaf zor durumda, siftah yapmayan esnaf kardeşlerim var. Tarım ve hayvancılık iflas etmiş durumda” dedi.

“MUHTARLARLA KOORDİNE İÇİNDE OLACAĞIZ”

Kendi belediye başkanlığı döneminden de örnekler veren Şahin, “Biz o dönemde yetki alanımız içinde olmamasına rağmen köy ve mahalle ayrımı yapmadan tüm muhtarlarımızla bir araya gelip sorunlarını dinleyip, çözüm yollarını da yine birlikte buluyorduk. Bundan sonra da 96 mahallemizin muhtarları ile sürekli bir araya gelerek iletilen bölgelerimizin eksiklerini birlikte gidereceğiz” açıklamasında bulundu.

“İLÇEMİZİ KALKINDIRACAĞIZ”

Belediye başkanlığı makamının ulaşılmaz ve randevu sistemli bir birim olmaması gerektiğini kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim kapımız her zaman vatandaşımıza açık olacak. Belediyemizin bütçesi ve üretimini üçe ayıracağız. Bu bütçenin birini ilçe merkezimize diğer ikisini de uzak bölgelerdeki köylerimiz için kullanacağız. Yeni yatırımcıların önünü açıp istihdam konusunda Kandıra'mızı kalkındıracağız. Sebze hali ve soğuk hava deposu yapacak, tarım ve hayvancılığın destekçisi olacağız.” Şahin konuşmasının sonunda Esentepe Mahallesi Muhtarı Rafet Şentürk ve Kanatlar Mahallesi Muhtarı Aytekin Aykanat’a teşekkür etti.

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