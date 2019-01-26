Şayir: Dilovası’nda yeni bir sayfa açılacak

AKP’de aday tanıtım töreni sırası Dilovası’ndaydı. Dilovası Kültür Merkezi’nde gerçekleşen tanıtım toplantısına ilgi oldukça fazla oldu. Toplantının yapıldığı salon ve dışında adeta adım atacak yer kalmadı. Toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP Büyükşehir Belediye Başkan aday Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl yöneticileri, ilçe başkanları, MHP Dilovası İlçe yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

“ASLOLAN MİLLETE HİZMETTİR”

Toplantıda ilk sözü alan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Bizde makam mevki sevdası yok. AK Parti sadece bir parti değil, erdemin, inancın, davanın hareketidir. Aslolan millete hizmet etmektir. Hamza kardeşim bayrağı daha yukarılara taşıyacaktır” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, “Dilovası üretimin, emeğin başkenti. Eskiden paramız yoktu, şimdi paramız var, Dilovası’na yaptığımız hizmetleri düşünün ve hakkınızı helal edin” diye konuştu.

“BİZDE TARTIŞMA OLMAZ”

Daha sonra konuşan Dilovası Belediye Başkan adalı Hamza Şayir ise iddialı mesajlar verdi. Halka ve Hakk’a hesap verme şuuruyla belediyecilik yapacaklarını söyleyen başkan adayı Şayir, “Dilovası’nı ortak akıl ve tecrübeyle yöneteceğiz. Seçim için tüm çabamızı ortaya koyacağız. Dilovası’na yeni bir sayfa açarak çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“BİRLİKTE ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ”

Dilovası’nda Hamza Şayir’e ellerinden gelen desteği vereceklerini söyleyen AKP’nin Büyükşehir adayı Tahir Büyükakın da Dilovası’nı çok iyi tanıdığını, nelere ihtiyacı olduğunu bildiğini ifade etti. Büyükakın, “Sizlerin talep ve önerileriniz bize kılavuz olacak. İhtiyaçlar doğrultusunda seçim beyannamemizi hazırlıyoruz. Seçimlerde 13’te 13 yaparak, Kocaeli’de en iyisini yaparak Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasında olacağız” dedi.