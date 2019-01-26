Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:51 TSİ- Siyaset G: Bugün 13:52 TSİ

Karakadılar: Birilerini zengin etmek için başkan olmuşlar!

CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Cumhur Karakadılar, S.S. Kartepe Küçük Sanayi Hizmet ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Buluşmada Kartepe Belediyesi’ni eleştiren Karakadılar, “Belediye ilçe esnafından alışveriş yapmıyor” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, S.S. Kartepe Küçük Sanayi Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından sanayi sitesi esnafını gezen Karakadılar esnafın sıkıntılarını dinledi. Karakadılar’a ziyareti esnasında CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, meclis üyesi aday adayları Tugay Adak ve Hasan Bayrak ile partililer de eşlik etti.

“ALIŞVERİŞİ ESNAFINDAN YAP”

S.S. Kartepe Küçük Sanayi Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karakadılar’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Buluşmada konuşan başkan adayı Karakadılar, “Kartepe Belediyesi, ilçe esnafından alışveriş yapmıyor. İnsanları mağdur etmişsin, bari bu dönemde malzeme alacaksan kendi esnafından al” diyerek sitemde bulundu.

“KRİZ BİZDE YAŞANMASIN”

Belediye yönetiminin neden akrabasından alışveriş yaptığını merak ettiğini kaydeden Karakadılar, "Kartepe büyük bir bölge. Alacakları bölerek herkesten alışveriş yaparsın. Birilerini zengin etmek için mi başkan oldunuz? Benim anladığım siyaset insanlara hizmet için yapılır. Biz bunların değişmesini istiyoruz. Burada belediye başkanı olup da İzmit’te oturan belediye başkanı ya da meclis üyesi istemiyoruz. Tüm etnik kimliklerin temsil edildiği bir meclis olacak. Türkiye’de yaşanan kriz biz de yaşanmasın" dedi.

Bugün 13:51 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış mask
Geri çekilen İYİ Partili adaydan örnek davranış
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak mask
AKP’nin kullandığı duvarı bu kez Hürriyet kullanacak
AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti! "Vereceğiniz oylar kıyamet günü beraat belgeniz olacak" mask
AKP'li vekilin bu sözleri tepki çekti! "Vereceğiniz oylar kıyamet günü beraat belgeniz olacak"
Tarhan: 2019'da 16 bin 200 şirket kapanacak mask
Tarhan: 2019'da 16 bin 200 şirket kapanacak
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi? mask
Hürriyet'in "Geçmiş olsun" paylaşımına Gönül ne dedi?
İYİ Parti’ye, Saadetli aday mask
İYİ Parti’ye, Saadetli aday
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL