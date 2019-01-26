Karakadılar: Birilerini zengin etmek için başkan olmuşlar!

CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar, S.S. Kartepe Küçük Sanayi Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından sanayi sitesi esnafını gezen Karakadılar esnafın sıkıntılarını dinledi. Karakadılar’a ziyareti esnasında CHP Kartepe İlçe Başkanı Şeref Kırmızı, meclis üyesi aday adayları Tugay Adak ve Hasan Bayrak ile partililer de eşlik etti.

“ALIŞVERİŞİ ESNAFINDAN YAP”

S.S. Kartepe Küçük Sanayi Hizmet ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Yegin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karakadılar’a hayırlı olsun dileklerini iletti. Buluşmada konuşan başkan adayı Karakadılar, “Kartepe Belediyesi, ilçe esnafından alışveriş yapmıyor. İnsanları mağdur etmişsin, bari bu dönemde malzeme alacaksan kendi esnafından al” diyerek sitemde bulundu.

“KRİZ BİZDE YAŞANMASIN”

Belediye yönetiminin neden akrabasından alışveriş yaptığını merak ettiğini kaydeden Karakadılar, "Kartepe büyük bir bölge. Alacakları bölerek herkesten alışveriş yaparsın. Birilerini zengin etmek için mi başkan oldunuz? Benim anladığım siyaset insanlara hizmet için yapılır. Biz bunların değişmesini istiyoruz. Burada belediye başkanı olup da İzmit’te oturan belediye başkanı ya da meclis üyesi istemiyoruz. Tüm etnik kimliklerin temsil edildiği bir meclis olacak. Türkiye’de yaşanan kriz biz de yaşanmasın" dedi.