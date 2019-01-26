Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yasin sende niye bıyık yok" dediği, Kocaeli Başiskele Belediye Başkan Adayı Mehmet Yasin Özlü, bıyık bıraktı. Sosyal medya hesabından seçim çalışmaları kapsamında fotoğraflar paylaşan Mehmet Yasin Özlü'nün, Erdoğan'la arasında geçen diyalogdan yaklaşık 2 hafta sonra bıyık bıraktığı görüldü.
"BIRAKACAĞIM EFENDİM"
Erdoğan, 12 Ocak'ta yerel seçimde yarışacak olan Kocaeli adaylarını açıklamıştı. Tanıtım toplantısında Erdoğan'ın Başiskele Belediyesi için aday gösterdiği Mehmet Yasin Özlü ile arasında dikkati çeken bir diyalog geçmişti. Erdoğan sahneye çıkan Özlü'ye, "Yasin sende niye bıyık yok" ifadesini kullanınca, Mehmet Yasin Özlü ise, "Bırakacağım efendim" yanıtını vermişti.
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Yorumlar
(3 )
Korkmaz - Vay anam vay.... Halkın kendi kendini yönetmesine uygar ülkelerde DEMOKRASİ denir. Bizde bir şehirin bir ilçenin yönetimine talip olan adayı lider direkt atayacak halka sorulmayacak hatta aday seçilen adayın bıyığı yok ve talimatla bıyık bıraktırılacak ve sonra o aday diyelim ki kazanacak ve sözüm ona o beldeyi DEMOKRASİ ile yönetecek peh peh ..
Cem Andaç - O ilçe Yasin efendiye kalmaz Başiskeleli merak etme Saadet adayı Mutlu seçimi açık farkla kazanır
Başiskeleli - Talimatla bıyık bırakan adam ilçe mi yönetecek? Çok garip. :(
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