Erdoğan, "Sende niye bıyık yok demişti", işte son hali...

Korkmaz - Vay anam vay.... Halkın kendi kendini yönetmesine uygar ülkelerde DEMOKRASİ denir. Bizde bir şehirin bir ilçenin yönetimine talip olan adayı lider direkt atayacak halka sorulmayacak hatta aday seçilen adayın bıyığı yok ve talimatla bıyık bıraktırılacak ve sonra o aday diyelim ki kazanacak ve sözüm ona o beldeyi DEMOKRASİ ile yönetecek peh peh ..