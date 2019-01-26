Darıca ve Gebze’de transfer KRİZİ!

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da transfer yasağını kaldıramamasının sıkıntısı devam ediyor. Darıca ekibi yarın (Pazar) Gölcük’te oynanacak olan zorlu Menemen Belediyespor maçında, geçen haftaki Tokat maçında olduğu gibi toplam 12 kişi mücadele edecek. Gebzespor ise devre arasında transfer ettiği futbolcuları yarınki (Pazar) Hekimoğlu Trabzon deplasmanında oynatamayacak. Transfer dönemi 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Kalan sürede iki kulüp de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına devam edecek.