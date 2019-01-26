2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da transfer yasağını kaldıramamasının sıkıntısı devam ediyor. Darıca ekibi yarın (Pazar) Gölcük’te oynanacak olan zorlu Menemen Belediyespor maçında, geçen haftaki Tokat maçında olduğu gibi toplam 12 kişi mücadele edecek. Gebzespor ise devre arasında transfer ettiği futbolcuları yarınki (Pazar) Hekimoğlu Trabzon deplasmanında oynatamayacak. Transfer dönemi 31 Ocak Perşembe günü sona erecek. Kalan sürede iki kulüp de transfer yasağını kaldırmak için çalışmalarına devam edecek.
Bugün 14:23 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:01 TSİ
Darıca ve Gebze’de transfer KRİZİ!
2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’da transfer yasağını kaldıramamasının sıkıntısı devam ediyor.
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Bugün 14:23 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz