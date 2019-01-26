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Kent derbisinde yoğun güvenlik!

Kocaelispor ile Gölcükspor arasında bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan maçta yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor.

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Kocaelispor ile Gölcükspor arasında bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan maçta yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. 700 polis memuru, 150 jandarma ve 150 de özel güvenlik görevlisi emniyeti sağlamak için görev yapacak. Çevik Kuvvet ekibi de bu güvenliğe ek olarak maçtaki yerini alacak. Karşılaşmaya en az 12-15 bin arası taraftarın gelmesi bekleniyor.

Bugün 14:38 TSİ - Spor

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Yorumlar

(1)
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Murat Akın - Hiç biseye faydası olmayan bi etkinlik için yazık bu kadar devletin görevlisi görevlendiriliyor

Yanıtla . 2Beğen 26 Ocak 16:27

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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