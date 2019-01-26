Kent derbisinde yoğun güvenlik!

Kocaelispor ile Gölcükspor arasında bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan maçta yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. 700 polis memuru, 150 jandarma ve 150 de özel güvenlik görevlisi emniyeti sağlamak için görev yapacak. Çevik Kuvvet ekibi de bu güvenliğe ek olarak maçtaki yerini alacak. Karşılaşmaya en az 12-15 bin arası taraftarın gelmesi bekleniyor.