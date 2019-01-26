Kocaelispor ile Gölcükspor arasında bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan maçta yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor. 700 polis memuru, 150 jandarma ve 150 de özel güvenlik görevlisi emniyeti sağlamak için görev yapacak. Çevik Kuvvet ekibi de bu güvenliğe ek olarak maçtaki yerini alacak. Karşılaşmaya en az 12-15 bin arası taraftarın gelmesi bekleniyor.
Bugün 14:38 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 19:05 TSİ
Kent derbisinde yoğun güvenlik!
Kocaelispor ile Gölcükspor arasında bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan maçta yoğun güvenlik önlemi dikkat çekiyor.
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Bugün 14:38 TSİ - Spor
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Yorumlar
(1 )
Murat Akın - Hiç biseye faydası olmayan bi etkinlik için yazık bu kadar devletin görevlisi görevlendiriliyor
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