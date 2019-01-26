Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Nesip Süslü idaresindeki 59 SF 433 plakalı otomobil, Bekirdere rampası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü Nesip Süslü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İtfaiye ekiplerinin güvenlik tedbirlerinin ardından otomobil vinç ile olay yerinden alınarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN
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TEM’de şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
İzmit TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz