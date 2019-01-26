Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:43 TSİ- Asayiş G: Bugün 17:19 TSİ

TEM’de şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

İzmit TEM otoyolunda kontrolden çıkan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takılı olan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

mask
mask
mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Alınan bilgiye göre TEM otoyolundan İstanbul yönünde seyir halinde olan Nesip Süslü idaresindeki 59 SF 433 plakalı otomobil, Bekirdere rampası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olduğu öğrenilen sürücü Nesip Süslü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı. İtfaiye ekiplerinin güvenlik tedbirlerinin ardından otomobil vinç ile olay yerinden alınarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:43 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Canlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdi mask
Canlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdi
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
İzmit'te cezaevi firarisi yakalandı mask
İzmit'te cezaevi firarisi yakalandı
Darıca GB'de taraftar tesisleri bastı! mask
Darıca GB'de taraftar tesisleri bastı!
Mete Kaçar vefat etti mask
Mete Kaçar vefat etti
KOÜ'lü genç kalp krizine yenildi mask
KOÜ'lü genç kalp krizine yenildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü! mask
Kentin göbeğinde cinayet: 1 ölü!
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti mask
İzmitli esnaf, hayatını kaybetti
OTODEM Otomotiv iflas etti! mask
OTODEM Otomotiv iflas etti!
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ! mask
Pamukkale Turizm İFLAS ETTİ!
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü mask
Sarılarak buluştuğu çocukluk arkadaşını 700 TL için öldürdü
Körfez'de 2 şok iddia! mask
Körfez'de 2 şok iddia!

GALERİ

Türkiye'yi karış karış geziyor mask
Türkiye'yi karış karış geziyor
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi mask
İzmit Körfezi'nde göçmen kuşların cenneti kirlendi
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi mask
Prof. Dr. Muhip Kanko’nun kızı dünya evine girdi
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada mask
Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı mask
Kızılay Yemen'in bütün bölgelerine ulaştı
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı mask
TEM’de feci kaza: 2 kişi araç içinde sıkıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL