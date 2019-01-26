Doğa Okulu çocukları bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların doğal yaşam ile bağlarını güçlendirmek adına, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda minik kâşiflere özel alanlar oluşturulduğunu aktardı. Doğal malzemeler ile yapılan alanda orman evleri, yağmur barınakları, ağaç gövdelerinden etkinlik masaları ve küçük bir göle akan su değirmeni bulunuyor.



DOĞA VE ÇOCUKLAR

Çocukların, deneyimleyerek öğrenmelerinin amaçlandığı etkinliklerde çocuklara, ilk olarak doğa sevgisi aşılanırken; çevre sorunları, geri dönüşümün önemi, doğada sanat gibi önemli bilgiler de veriliyor. Doğa Kâşifleri, Çevre Dedektifleri, Minik Çiftçiler ve Orman Sanat Atölyesi olmak üzere hazırlanan dört programda; çocuklar, birbirinden farklı etkinliklerle doğayı daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

4 MEVSİM

4 mevsim devam edileceği belirtilen etkinliklerde çocukların yaz-kış ve bahar dönemlerini doğayı bizzat görerek, doğanın döngüsüne şahit olabilmeleri hedefleniyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde doğada bulunan materyaller ile yapılan sanat atölyesi de yer alıyor. Tüm etkinliklere katılıp başarıyla tamamlayan çocuklara Doğa Okulu diploması verilecek.