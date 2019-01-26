"Yedi Kocalı Hürmüz" Kocaeli’de

Oyun İstasyonu, 15. Tiyatro sezonunda, “Yedi Kocalı Hürmüz”ü, tiyatro sevenlerle buluştu. Sadık Şendil’in yazıp, Kadir Yüksel’in yönettiği oyun Kocaeli halkının beğenisine sunuldu. İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Yedi Kocalı Hürmüz’ün galasına; İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Başiskele Atilla Kantay ve Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri katıldı. Oyunun, seyircilerden beğeni topladığı öğrenildi. Tiyatro gösterisinin sezon boyunca, çarşamba günleri sahnede olacağı aktarıldı. Yedi Kocalı Hürmüz; becerikli, kurnaz bir kadının, erkekleri adeta elinde oynatarak, yaşamını onların üstünden sürdürmesinin öyküsünü, güldürüye dayalı canlı müzik ve dans eşliğinde anlatıyor.

Oyuncular: Aynur Seren, Filiz Çolaklar, Aynur Erdoğan, Gülabi Turan, Evrim Türkan, Tufan Katırcı, Ergin Demirel, Tuba Keskin, Büşra Çiçekli, Hakan Yılmaz Murat Kuşaksız, Büşra Çiçekli Durmuş Çetin, Nejla Karakurt, Sercan Akdoğan, Yasemin Sevim, Ersen Doğan, Merve Yıldırım, Deniz Özdemir.

Teknik Kadro:

Yazan : Sadık Şendil

Yöneten: Kadir Yüksel

Yönetmen Yrd: Evrim Zeytinoğlu

Dekor : Gülabi Turan, Ergin Demirel

Teknik: Mustafa Sarem