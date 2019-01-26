Yarımca'da Dünya Gümrük Günü kutlaması

Dünya Gümrük Günü kapsamında Kocaeli'ndeki DP World Yarımca limanında bir tören düzenlendi. Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir, Derince Gümrük müdürü Akif Ertekin ve Kocaeli Gümrükçüler Birliği Başkanı Refik Bora’nın katıldığı toplantıda DP World Yarımca CEO'su Kris Adams bir konuşma yaptı. Konuşmasında liman dâhilinde 1 Şubat'ta başlayacak "Sıfır Risk" kampanyasına değinen Adams, iş kazalarını sona erdirmek için uygulanacak programda herkesin DPWY'nin paydaşlarına sunduğu, İşyerinde Sağlık ve Güvenlik (İSG) eğitimini alması gerektiğini söyledi.
SIFIR RİSK
Adams, "Limanımızı ziyaret eden herkesin akşam evine, ailesine sağ salim dönebilmesini istiyoruz. Bu bağlamda başlattığımız Sıfır Risk kampanyasını uzun süredir duyuruyoruz. 1 Şubat'ta başlayacak kampanya dâhilinde, sizlerin de değerli katkıları ve işbirliğiyle limanda mevcut iş sağlığı ve güvenliği kurallarını daha sıkı bir şekilde uygulamaya başlayacağız." diye konuştu. Program kapsamında Evekester Çocuk Evi’nden limanı ziyarete gelen 50 çocuğa İSG eğitimi verildi. Gümrük Muhafaza ekipleri de çocuklara "köpekle arama" simülasyonu gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz