İzmit Belediye, Bodrum’dan hasarsız döndü! "61-90"

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, ligin son sırasında bulunan Kırçiçeği Bodrumspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan İzmit Belediyespor mücadeleyi 90-61 kazandı ve 6 maç aradan sonra parkeden mutlu ayrıldı.

ALEXA’DAN 17 SAYI 7 RİBAUNT

16. maçında 7. galibiyetini elde eden Mavi Yeşilliler yeni transfer Alexa Hart 17 sayı ile oynadı. 12’de 8 saha içi isabeti ile oynayan Hart ayrıca 7 de ribaunt aldı. İzmitli başarılı teknik adam Mert Köprücü tüm sporculara süre verirken, Marina 15, Melek 10, Tan White ve Melike 9’ar, Gizem 8, Emel 7, Ferda 6, Ceyda 4, Nazlıcan 3, Sina da 2 sayı ile oynadı. Maçın en skorer ismi Bodrum’un Amerikalısı Banks oldu ve tam 40 sayı ile oynadı. İzmit Belediyespor haftaya ateş hattında yer alan İstanbul Üniversitesi’ni konuk edecek.

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: 61 İZMİT BELEDİYESPOR: 90

SALON: Binnaz Karakaya (Bodrum)

HAKEMLER: Yücel Çilingir***, Ahmet Taner İbin***, Alican Alıcı***

KIRÇİÇEĞİ BODRUM: Banks**** (40), Beril** (8), Aycan** (6), Kübra** (6), Büşra** (6), Halime** (2), Deniz** (2)

İZMİT BELEDİYESPOR: Alexa*** (17), Marina*** (15), Melek*** (10), Melike*** (9), White*** (9), Gizem*** (8), Emel** (7), Ferda** (6), Ceyda** (4), Nazlıcan** (3), Sinan** (2)

1. PERİYOT: 14-25

2. PERİYOT: 28-46

3. PERİYOT: 39-70

MAÇ SONUCU: 61-90