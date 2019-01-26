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Nazım Hikmet, 117 yaşında aramızda

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği tarafından “Nazım 117 Yaşında Aramızda” başlığı altında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.

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Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) tarafından “Nazım 117 Yaşında Aramızda” başlığı altında şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. KYÖD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa KYÖD Başkanı Didem Oral Turan’ın yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, KYÖD yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi. Programda Nazım Hikmet’in şiirleri; Deniz İnan, Ramazan Gecenoğlu, Tunç Toker, Büşra Çiçekli, Yiğit Timur, Derya Koç ve Hakan Yılmaz tarafından okundu. Etkinlikte ayrıca Ufuk Pekmertol ve Fethi Çaçan tarafından Nazım Hikmet Ran’ın şiirlerinden bestelenen şarkılar seslendirildi.

NAZIM HİKMET SEVGİ DOLUDUR

“Nazım 117 Yaşında Aramızda” adlı programın açılış konuşan KYÖD Başkanı Didem Oral Turan, “Nazım Hikmet'in sanatını anlamak, önce, Nazım Hikmet'i anlamaktan geçer. Nazım, edebi yapıtlarının yanı sıra kendini ifade ettiği çeşitli anı ve izlenimlerinden de gördüğümüz üzere "şeffaf" bir kişiliktir. "Önce insandır." Sevgi doludur. Her şeyi, herkesi sever. İnsanları, kadınları, dostları, toprağı, devrimi ve en önemlisi yaşamı. "Sonra şairdir." Bir insanın olabileceği en üst düzeyde duyarlıdır. Bu duyarlılığını edebiyatın en üst dallarından birinde, şiirde dile getirir.

NAZIM HİKMET KOMÜNİSTTİR

Nazım Hikmet komünisttir diyen Turan, “Komünistliği en sonradır. Aslında disiplinsiz bir komünisttir. Kendi bildiği, kendi duyduğu biçimde komünisttir. Bu nedenle de, dönemin resmi komünist partisi tarafından itilip kakılır. Nazım Hikmet insanlığı, vatanseverliği ve komünistliği şiirlerinde yaşayan bir abide” şeklinde konuştu.

117 YAŞINDA BİZİMLE BERABER YAŞIYOR

Turan, “3 Haziran 1963 ta hayata veda eden Nazım 61 yıllık ömrünün 17 yılı hapishanelerde, 12 yılı yurda dönüş yolları kapalı olarak yurt dışında Nazım Hikmet ardında onurlu bir ad ve ulusumuz için büyük övünç kaynağı olan yapıtlar bırakmıştır. Bugün Nazım 117 yaşında bizimle beraber yaşamaya devam ediyor” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

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