Bugün 3. Lig 3. Grupta iki maçtan birisi gündüz oynandı. İki İstanbul takımının mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor Bağcılarsporu deplasmanda 3-2 mağlup etti. İnanılmaz bir çekişme içinde geçen maçta Bağcılar Özcanın golü ile öne geçti. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında Furkanın golleri ile Halide Edip 2-1 öne geçti. Muhammed 70de skoru 2-2ye getirdi. 906. dakikada yeni transfer Fevzi Can Bozkuş fileleri havalandırdı ve Halide Edipe 3 puanı getiren gole imzasını attı.
Bugün 16:24 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:25 TSİ
Halide Edip son saniyede kazandı! "2-3"
Bugün 3. Lig 3. Grupta iki maçtan birisi gündüz oynandı.
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Bugün 16:24 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz