Halide Edip son saniyede kazandı! "2-3"

Bugün 3. Lig 3. Grupta iki maçtan birisi gündüz oynandı. İki İstanbul takımının mücadelesinde Halide Edip Adıvarspor Bağcılarsporu deplasmanda 3-2 mağlup etti. İnanılmaz bir çekişme içinde geçen maçta Bağcılar Özcanın golü ile öne geçti. İlk yarının sonunda ve ikinci yarının başında Furkanın golleri ile Halide Edip 2-1 öne geçti. Muhammed 70de skoru 2-2ye getirdi. 906. dakikada yeni transfer Fevzi Can Bozkuş fileleri havalandırdı ve Halide Edipe 3 puanı getiren gole imzasını attı.