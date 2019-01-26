Kent derbisinde nefesler tutuldu. Kocaelispor, bu akşam 19.00'da Kocaeli Stadyumunda Gölcükspor'u ağırlayacak. Maç öncesi güvenlik güçlerinin diğer maçlara nazaran sayıca fazla oluşu dikkat çekiyor. Diğer yandan Kocaelispor, bu akşam konuk edeceği Gölcükpor maçında beyaz forma ve beyaz şort giyecek. Kalecilerin kazak rengi ise sarı olacak.
Bugün 16:27 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 19:03 TSİ
Bu formalar ile sahadayız
Kent derbisinde nefesler tutuldu. Kocaelispor, bu akşam 19.00'da Kocaeli Stadyumunda Gölcükspor'u ağırlayacak.
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Bugün 16:27 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz