Bu formalar ile sahadayız

Kent derbisinde nefesler tutuldu. Kocaelispor, bu akşam 19.00'da Kocaeli Stadyumunda Gölcükspor'u ağırlayacak. Maç öncesi güvenlik güçlerinin diğer maçlara nazaran sayıca fazla oluşu dikkat çekiyor. Diğer yandan Kocaelispor, bu akşam konuk edeceği Gölcükpor maçında beyaz forma ve beyaz şort giyecek. Kalecilerin kazak rengi ise sarı olacak.