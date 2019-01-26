Taraftar, Kocaeli Stadyum'una akıyor!

Kocaelispor taraftarı Gölcükspor maçı öncesi İzmit çarşı merkezinde bir araya geldi. Bir süre burada maçın kritiğini yapan Yeşil Siyahlılar sloganlarla çarşıyı turladı. Maç için en iyi şekilde organize olan Yeşil Siyahlılar heyecan içinde karşılaşmanın bir an önce başlamasını bekliyor.