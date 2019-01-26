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İzocam’da grev sürüyor

Dilovası’nda bulunan İzocam fabrikasında 65 işçinin, bağlı bulundukları sendika ile fabrikalarının iş sözleşmesi konusunda anlaşamaması üzerine başlattıkları grevde 10 gün geride kaldı.

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Dilovası’nda bulunan ve yalıtım malzemesi üretimi yapan İzocam fabrikasının işçileri, iş sözleşmeleri konusunda yaşanan anlaşmazlık sonrasında greve çıktı. Kristal-İş Sendikası'na bağlı 65 işçi, sendika yönetimi ve fabrika arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattıkları grevde 10 gün geride kaldı. Şirketin Mersin’deki fabrikalarında çalışan 95 işçi ile eş zamanda eyleme çıkan işçiler, işten çıkartılan arkadaşlarının geri alınmasını ve zam taleplerinin karşılanmasını talep ettiler.

“% 6-7 ZAM ÖNERDİLER”

Fabrika önünde açıklama yapan sendikanın Gebze Şube Başkanı Cihat Ergin, “İşçi arkadaşlarımızın aldığı ikramiyeleri maaşın içerisinde göstermeye çalıştılar. Bu yılki enflasyon oranı yüzde 20.3 olarak açıklandı. Buna karşılık bize önerdikleri zam sadece 185 lira. Bu da yüzde 6-7’ye denk geliyor. Bu koşullarda grev kaçınılmaz oldu” dedi.

“İŞ YERİNDEKİ İLK SÖZLEŞMEMİZ”

İşverenin kime ve neye güvendiklerini bilmediklerini dile getiren Ergin, şöyle konuştu: “Grev ertelensin diye bekliyorlar. Kocaeli ve Mersin fabrikaları olarak eş zamanlı greve başladık. Grev yasağı gelirse mücadelemizden geri adım atmayız. Biz her zaman çözüm yolu ararız. Burası yeni örgütlendiğimiz bir yer ve ilk sözleşmemiz. Masada bitirmek isterdik, ama olmadı. Süreci bekliyoruz.”

Bugün 16:39 TSİ - Ekonomi

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