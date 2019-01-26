Zeytinoğlu, DTSO’yu ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ile beraberindeki heyet Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ve yönetimini ziyaret etti. KSO Başkanı Zeytinoğlu ziyaretlerinin amacının, ikili ilişkileri güçlendirmek olduğunu belirterek, “Bu ziyaretin amacı, oda bazlı varsa sorunlarınızı dinleyip onları başkanımıza iletmek. Sizlerle de ilişkilerimizi daha üst seviyelere taşımak için buradayız” dedi.

TABLO HEDİYE ETTİ

DTSO Başkanı Şahin de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, gipürde Türkiye üçüncüsü olduklarını şimdi de metal ürünlerine ağırlık verdiklerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Tuncay Şahin, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na bir tablo hediye etti.