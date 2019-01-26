Yaman ve Turan’dan köylere çıkarma

AKP Milletvekili Cemil Yaman ve ilçedeki başkan adayı Adnan Turan, köylere yaptıkları ziyaretlerde önemli mesajlar verdi. SKM çalışmaları kapsamında düzenlenen ziyaretlerde Yaman ve Turan’ın ilk durağı Kandıra Belediyesi oldu. Burada başkan Ünal Köken ile bir araya gelen Yaman ve Turan’a ilçe başkanı Erol Ölmez ve kalabalık bir partili grup eşlik etti.

YEREL SEÇİMLER ÖNEMLİ

Esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin ardından akşam bölümünde köylere konuk olan milletvekili Cemil Yaman ve başkan adayı Adnan Turan, Duraklı, Özbey ve Çakırcaali sakinleri ile düzenlenen toplantılarda bir araya geldi. Özbey Muhtarı Ergün Türkmen, Duraklı Muhtarı Ünal Kocabaş, Pınardüzü Muhtarı Hasan Kankal, Çakırcaali Muhtarı Adnan Kaçan ve bölge sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği buluşmalarda önemli mesajlar verildi.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ”

Milletvekili Yaman, Kandıra’da tüm kentte seçimlerini kazanacaklarını belirtirken,başkan adayı Adnan Turan ise, “Halkımızın talep ve önerilerini yerinde dinleyerek, yol haritamızı belirliyoruz. 31 Mart’ta sadece Kandıra’da değil Kocaeli’de 13-0 yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bu hususta gönül belediyeciliği anlayışımızla Kandıra'mızı hep birlikte yöneteceğiz” dedi.