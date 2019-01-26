Çiftçi’ye meslektaşlarından ziyaret

Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gebze Şube Başkanı Ahmet Kadı ve yönetimi ile bir araya geldi. Parti binasında gerçekleşen buluşmada meslektaşları ile görüşen Çiftçi, şehri dizayn ederken, şehrin güzelleşmesi, sosyoekonomik manada ilerlemesi için inşaat sektörünün ve odanın önemine vurgu yaptı.

“BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ

Çiftçi, “Odalarımız kenti şekillendirecek paydaşlardır. Odamızdan faydalanmak da doğal bir durum olacağından, belediyemizin de odamızdan faydalanması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Şube başkanı Ahmet Kadı ise, “Meslektaşımız olan Bünyamin Çiftçi’nin aday gösterilmesinden dolayı mutlu olduk. Kendisine hayırlı olsun temennimizi iletiyoruz” diye konuştu.