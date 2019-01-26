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Söğüt: Teşkilatların heyecanı bize güç veriyor

AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, Esentepe’de teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. “Heyecanınızı asla kaybetmeyin” diyen Söğüt, “Esentepe, AK Parti’ni 31 Mart’ta da en güçlü desteği verecektir” dedi.

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AKP Körfez Belediye Başkan adayı Şener Söğüt, SKM programları kapsamında Esentepe Mahalle Teşkilatı ile bir araya geldi. Aşık Mevlüt İhsani Çadırı’nda gerçekleştirilen buluşmaya; AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, İlçe SKM Başkanı Fehmi Öztürk, ilçe yöneticileri ve teşkilat üyeleri katıldı. Esentepe teşkilatındaki heyecanın kendisini mutlu ettiğini belirten başkan adayı Şener Söğüt, “Bu heyecanınızı asla kaybetmeyin” dedi.

“ASLA REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ”

Körfez’de teşkilatların rehavete kapılmadan, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğine inandığını belirten başkan adayı Şener Söğüt, “Sizlerin bu heyecanı ve azmi bizlere de güç olacak. 31 Mart’a kadar Körfez’in dört bir yanını dolaşacağız, sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. AK Parti ile birlikte belediyecilik anlayışı değişti” diye konuştu.

“HİZMET YARIŞI BAŞLADI”

Özellikle Kocaeli’ye ‘büyükşehir’ statüsü kazandırılması sonrasında çok önemli önemli hizmetlerin yapıldığını dile getiren Söğüt, şöyle konuştu: “Bu hizmetlerin yanında gönül belediyeciliği ile birlik ve beraberlik ilçesinde kentimizi daha güzel, daha yaşanabilir hale getirmek adına çalışacağız. Yapacağımız her çalışmada sizlerin de söz hakkı olacak.”

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