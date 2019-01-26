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Manavlardan iktidara gözdağı!

Kocaeli Manav Türkleri Platformu üyeleri, yaptıkları yazılı bir açıklama ile AKP’ye sert eleştirilerde bulundu.

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Kocaeli Manav Türkleri Platformu üyeleri, yaptıkları yazılı bir açıklama ile AKP’ye sert eleştirilerde bulundu. Platformun kuruluş amaçlarından birinin ‘Temsilde Adalet’ olduğunun belirtildiği açıklamada etnik milliyetçilik gütmediklerini ancak Kocaeli’nin temsil dengelerinde bir adaletsizliğin yaşandığını gördüklerini ve geride kalan seçimlerde iktidara en büyük desteğin belirli bölgelerden çıkmasına karşın temsilde adaletin bir türlü sağlanamadığını dile getirdi.

“YAPILANLARI SİNEYE ÇEKTİK”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galiba biz kendimizi ya ifade edemedik ya da siyasi partiler bizi anlamak istemediler. Bütün çığlığımıza rağmen AK Parti, 24 Haziran genel seçimlerinde ülkemizin mozaiği olan her etnik kökenden toplumdan temsilcilere listelerinde yer verirken, bizlere dış kapının dış mandalı muamelesi yapıldı. Fakat yapılanı sineye çekerek 31 Mart seçimlerinde bu zihniyetin değişebileceğini düşündük."

“DEĞERLERİMİZE OY VERECEĞİZ”

"Süreçle ilgili temsilde adalet talebimizi yeniden gündeme getirdik. Fakat yine halkın talebi görmezden gelindi. Siyasi otorite kendi kararını vererek bizleri yok saydılar. Bu çırpınışlar ülkemizin geleceği, çocuklarımız içindir. Bugün sadece seçen olan bizlerin seçilen olmaması kadar acı bir gerçek yoktur. Bu kentin, özellikle de İzmit’in yerel kültür değeri olan bizler, bu kentin yerli unsurları olarak 31 Mart seçimlerinde kriterin bizim açımızdan İzmit’in öz değerleri olacağını bir kez daha ifade ederiz."

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